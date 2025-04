John Boyega krytykuje "Gwiezdne wojny": "To najbardziej biała, elitarna franczyza"

Getty Images © Laura Cavanaugh

Co dokładnie powiedział John Boyega?

Przypomnijmy, że John Boyega w roli Finna pojawił się we wszystkich trzech częściach najnowszej trylogii " Gwiezdnych wojen ", obok Rey będąc przez jakiś czas centralną postacią opowieści. Po występach we franczyzie i zmasowanym ataku na jego postać, Boyega nie krył rozczarowania zarówno zachowaniem fanów, co i ignorującego te ataki studia. W programie " Podbijając Hollywood " odniósł się do tych doświadczeń, mówiąc:- powiedział aktor.– dodał Boyega , wskazując jednocześnie, że występ w " Gwiezdnych wojnach " był kluczowym momentem w jego karierze.Nie jest to zresztą stanowisko oderwane od innych wypowiedzi aktora, bo Boyega od dość dawna krytykuje sposób, w jaki ze swoimi bohaterami postępuje Disney. Bezpośrednio po premierze kończącego trylogię filmu " Skywalker. Odrodzenie ", aktor krytykował "tokenowe" wykorzystanie postaci Finna oraz Rose granej przez Kelly Marie Tran Boyega zarzucał wówczas studiu wprowadzenie ich postaci bez pomysłu na ich rozwój, tylko po to, by podlizać się dominującym w Hollywood trendom, a nie by zbudować interesujących bohaterów.– powiedział wtedy aktor.