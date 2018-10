Holland o przemocy w branży filmowej - 9. Festiwal Kamera Akcja

Organizatorzy zaproszą festiwalowiczów do udziału w rekordowej liczbie 30 wydarzeń z udziałem gości. W 4 festiwalowe dni będzie można spotkać blisko 60 ekspertów, którzy w różny sposób pracują na rzecz branży filmowej. Odbędą się m.in. warsztaty recenzowania gier wideo z Michałem Walkiewiczem (redaktorem naczelnym Filmwebu), warsztaty stylu w krytyce filmowej z Sebastianem Smolińskim czy zupełnie wyjątkowe spotkanie poświęcone montażowi filmowemu z Dorotą Wardęszkiewicz w ramach wydarzenia "Akcja edukacja".Festiwal Kamera Akcja znany jest z odkrywania przed widzami kulis przemysłu filmowego. Tym razem organizatorzy zapraszają na spotkania z Łukaszem Grzegorzkiem Natalią Grzegorzek poświęcone produkcji filmu, który urzeka swoim stylem porównywalnym z największymi hitami festiwalu Sundance. Najnowszy film Łukasza Grzegorzka zostanie wyświetlony podczas otwarcia festiwalu. Tajemnice realizacjiwyjawi uczestnikom Kuba Mikurda – reżyser filmu, a dotychczas znany krytyk filmowy. Na uwagę kinomanów zasługuje także sekcja "Filmoznawca-filmowiec", której bohaterem jest w tym roku Paweł Edelman . Światowej sławy autor zdjęć filmowych w specjalnym wywiadzie zdradzi widzom, jakie wyzwania wiążą się z pracą operatora.Gwiazdą pierwszego dnia 9. Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja będzie Agnieszka Holland. Najsłynniejsza polska reżyserka i scenarzystka weźmie udział w czwartkowym panelu dyskusyjnym poświęconym przemocy w kinie. Zaproszeni goście porozmawiają o wszelkiego rodzaju wykluczeniach i niesprawiedliwościach dotykających twórców na planie filmowym. Czy płeć ma tam jeszcze znaczenie? Czy operatorzy lubią się z dźwiękowcami? Kto najbardziej działa na nerwy pionowi produkcyjnemu? Na te i wiele innych, często drażliwych pytań spróbują odpowiedzieć m.in. producentka filmu Natalia Grzegorzek i Greta Gober, członkini międzynarodowego sojuszu na rzecz równości w mediach (GAMAG - The Global Alliance on Media and Gender).Wielką gratką programu filmowego będzie polska premiera muzycznego hitu tegorocznego Sundance czyli. Film w reżyserii Bretta Haley przywodzi na myśl uwielbiane przez widzów produkcje wyreżyserowane przez Johna Carneya jakczy. W ramach sekcji poświęconej Ursuli Meier będzie można z kolei wziąć udział w polskiej premierze hitu tegorocznego Berlinale. Widzowie będą mieli także szansę zobaczyć filmy wyprodukowane i dystrybuowane przez stosunkowo młode, amerykańskie, ale już obrośnięte w legendę Studio A24. W ramach sekcji oprócz m.in.czy, zaprezentowany zostanie m.in., najnowszy film jednego z czołowych prowokatorów współczesnego kina – Gaspara Noé . Powrócą także stałe sekcje programu filmowego, jak Krytyczne premiery, czyli hity z najważniejszych festiwali na świecie. Wśród nich m.in.(reż. Nuri Bilge Ceylan ), czy(reż. José Padilha ).W tym roku pojawiły się też nowe elementy w stałych częściach festiwalu. W konkursie "Krytyk pisze" pod patronatem Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego nowością będzie podwójne jury. Teksty przyszłych dziennikarzy i krytyków ocenią: Monika Talarczyk, Małgorzata Steciak, Agata Sotomska oraz twórcy filmowi: Grzegorz Brzozowski, Katarzyna Szczerba, Justyna Rucińska. Tradycyjnie odbędzie się również rywalizacja w Konkursie Etiud i Animacji, odbywającego się pod patronatem Wajda School i Legalnej Kultury. Ambitny prokurator szukający sprawiedliwości za wszelką cenę czy Paweł Deląg lądujący na plaży helikopterem? Pościg dresiarzy za dziecięcym wózkiem czy przewracanie partnerowi talerza z zupą jako symbol prawdziwej miłości? Konkursy krótkich form filmowych to nieodłączna część festiwali filmowych na całym świecie. Nie inaczej jest na Kamerze Akcji – podczas dziewiątej edycji o miano najlepszej powalczy osiem etiud i osiem animacji. W skład jury wyłaniającego najlepszą etiudę i animację festiwalu wejdą m.in. Joanna Łapińska (Transatlantyk Festival), Ada Minge (krytyczka filmowa z portalu O.pl), przedstawiciel Wajda School oraz blogerzy filmowi.Tegoroczny Festiwal Kamera Akcja zagości w murach obchodzącej w tym roku swoje 70-lecie Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera. Publiczność będzie mogła brać udział w wydarzeniach festiwalu w trzech salach projekcyjnych Szkoły Filmowej – w tym słynnej sali kinowej im. Antoniego Bohdziewicza (KINO A), w której na co dzień funkcjonuje Kino Szkoły Filmowej programowane przez Festiwal Kamera Akcja. Główna sala będzie znajdować się w przestronnej, zmodernizowanej hali filmowej (KINO Z), która w grudniu ubiegłego roku została wyposażona w nowoczesny sprzęt kinowy do projekcji 4K. Seanse odbędą się także w sali kinowej wydziału aktorskiego (KINO H). W nowoczesnej sali dydaktycznej Szkoły Filmowej zrealizowany zostanie również bogaty program spotkań i warsztatów (SALA Z).Gospodarzem części wydarzeń festiwalowych będzie znajdujące się w sąsiedztwie Szkoły Filmowej Muzeum Kinematografii. W każdym bloku godzinowym wszystkie sale festiwalowe będą w stanie pomieścić blisko pół tysiąca widzów.Z początkiem października organizatorzy oddali do dyspozycji kinomanów kompletny, szczegółowy harmonogram 9. FKA.czyczy, a może jednak? Festiwalowe wybory, zwłaszcza kiedy program jest tak bogaty, nie zawsze są łatwe i przyjemne, dlatego dobrze, że na zastanowienie się zostało jeszcze trochę czasu. Jedynymi wydarzeniami, które nie pokrywają się w harmonogramie z innymi, są priorytetowe dla Kamery Akcji panele dyskusyjne z udziałem największych specjalistów branży filmowej. Harmonogram festiwalu jest dostępny w tym miejscu.Podczas festiwalu odbędą się m.in. warsztaty recenzowania gier wideo z Michałem Walkiewiczem (redaktorem naczelnym Filmwebu), warsztaty stylu w krytyce filmowej z Sebastianem Smolińskim i case study filmu "Córka trenera" Łukasza Grzegorzka z udziałem twórców. Na wydarzenia, na które obowiązują zapisy, można rejestrować się pod tym adresem.Uruchomione zostały także zapisy na wydarzenia zorganizowane w ramach "Akcji edukacja". To seria otwartych spotkań, warsztatów i analiz, przeprowadzanych w formie case study, związanych z szeroko pojęta branża filmową. Podczas festiwalu będzie można m.in. poznać zasady montażu filmowego, stworzyć własny wideoesej, zgłębić tajniki analizy filmu, uczestniczyć w case study najnowszej animacji Wesa Andersona czy w spotkaniu z Gabrielą Muskałą i Łukaszem Maciejewskim w ramach cyklu "Aktor a krytyk". Warsztaty i spotkania prowadzone będą przez absolwentów łódzkich uczelni (Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii Sztuk Pięknych czy Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej), którzy swoją pracą i osiągnięciami udowadniają, jak wielką rolę w budowaniu wizerunku Łodzi Filmowej odgrywa edukacja realizowana na wysokim poziomie.Spotkania z cyklu "Akcja edukacja" są realizowane w ramach programu "Łódź akademicka, Łódź naukowa 2018". Projekt dofinansowany jest z budżetu miasta Łodzi w ramach regrantingu przeprowadzonego przez Centrum Opus. Na wszystkie spotkania i warsztaty organizowane w ramach wydarzenia Akcja Edukacja" można zapisywać się w tym miejscu.Uczestnicy wydarzenia z całej Polski doceniają Festiwal Kamera Akcja za atmosferę i niekończące się dyskusje. Wszyscy, którzy chcą wziąć udział w 9. Edycji, mogą kupować karnety w cenie 50 zł i 25 zł poprzez stronę www.kameraakcja.com.pl 9. Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja finansowany jest ze środków Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Uniwersytetu Łódzkiego, mecenasa festiwalu. Głównym partnerem wydarzenia jest Szkoła Filmowa w Łodzi.Więcej informacji na temat nadchodzącej edycji można znaleźć na stronie internetowej http://kameraakcja.com.pl oraz na profilach Festiwalu w mediach społecznościowych: facebook.com/kameraakcja oraz instagram.com/festiwalkameraakcja Prezentacja wybranych filmów znajdujących się w programie festiwalu: