Hollywood wraca do gry. W Kalifornii będzie można kręcić

Kolejny znak powrotu do normalności. Gavin Newsom, gubernator stanu Kalifornia, ogłosił w piątek, że ekipy filmowe i telewizyjne będą mogły już wkrótce wrócić do pracy. Pierwsze klapsy mogą paść na planach 12 czerwca.Nie oznacza to jednak, że wszędzie w Kalifornii praca ruszy już tego dnia. Każda ekipa będzie musiała się postarać o zgodę lokalnych władz sanitarnych. Ta zgoda zależna będzie o liczby stwierdzanych w ostatnim czasie przypadków zachorowań na COVID-19 w danym regionie.Oczywiście praca na planie nie będzie wyglądała tak jak przed epidemią. Środowiska filmowe już jakiś czas temu opracowały 22-stronicowy dokument zawierający szczegółowe wytyczne dotyczące tego, jak zagwarantować ekipie i aktorom bezpieczeństwo i zminimalizować zagrożenie zarażenia się koronawirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenienia się choroby COVID-19.