Oscary: Mel Brooks, Angela Bassett, Carol Littleton nagrodzeni

Laureaci Oscarów Honorowych

Zwiastun serialu "Historia świata: Część II"

Zwiastun filmu "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu"

Spot filmu "Moja kolacja z Herve"

Dla kogo Jean Hersholt Humanitarian Award?

Tegoroczni laureaci to weterani walki o oscarowe statuetki. Honorowe Oscary otrzymają:Reżyser, scenarzysta, aktor. Jest laureatem Oscara za scenariusz. Otrzymał go w 1969 roku za film " Producenci ". Mel Brooks mimo 96 lat wciąż pozostaje aktywny twórczo. W marcu na platformie Hulu premierę miał jego serial komediowy " Historia świata: Część II ".Aktorka, która dwukrotnie nominowana była do Oscara. W tym roku miała szansę na statuetkę za drugoplanową rolę w widowisku " Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu ". Trzy dekady wcześniej była o włos od wygranej jako Tina Turner w filmie " Tina ".Montażystka. Cztery dekady temu zdobyła swoją jedyną nominację do Oscara za film " E.T. ". Od kilku lat jest na emeryturze. Ostatnim zmontowanym przez nią filmem jest " Moja kolacja z Herve ".Wiemy również, kto odbierze 18 listopada nagrodę. Tegoroczną laureatką zostałaprzez wiele lat pomagała twórcom filmowym w początkach ich karier twórczych, dając szansę na wykazanie się talentem ludziom, których głos w innych okolicznościach pozostałby niezauważony.