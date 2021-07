Zwiastun 18. Millennium Docs Against Gravity!

Do rozpoczęcia pełnoletniej, osiemnastej już edycji Millennium Docs Against Gravity , zostały niecałe dwa miesiące. Festiwal w tym roku odbędzie się po raz drugi w formie hybrydowej. Po części kinowej w siedmiu polskich miastach (Warszawa, Wrocław, Gdynia, Poznań, Katowice, Lublin, Bydgoszcz) od 3 do 12 września, odbędzie się część online na mdag.pl - od 16 września do 3 października. Mecenasem tytularnym festiwalu jest Bank Millennium.Tradycyjnie wraz ze zbliżającym się terminem festiwalu, prezentujemy tegoroczną identyfikację wizualną oraz trailer festiwalowy. Myślą przewodnią tegorocznego wydarzenia jest hasło zaczerpnięte z mowy Grety Thunberg - "Świat się budzi". Intymny film " Jestem Greta " (I am Greta) w reżyserii Nathana Grossmana , pokazujący jedną z najważniejszych aktywistek ekologicznych w historii przez pryzmat jej codzienności, otworzy tegoroczną edycję festiwalu."Wszyscy z nadzieją oczekujemy, aż rzeczywistość w końcu powróci do stanu sprzed pandemii i pokonamy trudności, które zmieniły obraz naszej codzienności w 2020 roku. Chcemy, żeby festiwal niósł nadzieję, że społeczna solidarność, której jesteśmy świadkami obecnie, może zostać z nami na dłużej. Może przemyślimy też nasze postępowanie wobec planety i wyciągniemy lekcję z tego, co obecnie dzieje się wokół nas. Wiele filmów prezentowanych w programie 18. Millennium Docs Against Gravity dotyczyć więc będzie aktywizmu, a ich twórcy będą wzywać nas do działania na rzecz lepszego, równego i ekologicznego świata", mówi Karol Piekarczyk, Dyrektor Artystyczny Festiwalu Millennium Docs Against Gravity.Trailer festiwalowy tradycyjnie już jest montażem wybranych fragmentów filmów, które znalazły się w programie festiwalu, w rytm utworu Kutimana "Give It Up". W tym roku szczególnie silnie podkreślona jest w nim rola odważnych kobiet z całego świata, które walczą o lepszą przyszłość dla siebie oraz kolejnych pokoleń. Autorką zwiastuna jest Dorota Proba - montażystka i reżyserka filmów dokumentalnych, absolwentka Szkoły Wajdy i Wydziału Scenografii na ASP w Warszawie, reżyserka filmu " Między nami ", który zdobył w zeszłym roku Nagrodę dla Najlepszego Filmu Polskiego podczas Konkursu Polskiego Millennium Docs Against Gravity.Na plakacie, którego autorką jest Marta Lissowska, graficzka, ilustratorka oraz projektantka książek współpracująca z Festiwalem już od pięciu lat, znajdują się twarze trzech bohaterów i bohaterek. Pierwszą jest oczywiście Gretą Thunberg, za nią pojawia się bohater filmu "Czarny Jezus" (Black Jesus, reż. Luca Lucchesi), opowiadającego o relacjach między uchodźcami a mieszkańcami małego miasteczka na Sycylii. Ostatnia twarz należy do Eweliny - jednej z bohaterek filmu "Już tu nie wrócę" Mikołaja Lizuta , który pokazuje historię dziewczyn przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym pod Białymstokiem. Trzy osoby na plakacie spoglądają z odwagą w przyszłość, chociaż ich sytuacja życiowa i walka o lepsze warunki nie należą do łatwych.