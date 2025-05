Nowe Horyzonty: pierwsze filmy z sekcji "Fale" + rusza sprzedaż akredytacji branżowych i dziennikarskich

Akredytacje dziennikarskie i branżowe

Na czele sekcji Fale płynie intymne, opowiadające o śladach przeszłości odbitych w tu i teraz " Vermiglio " Maury Delpero (dystrybucja w Polsce: Gutek Film), a tuż obok dryfują " Queerpanorama " Juna Li oraz " Ari " Léonor Serraille.Na wzburzonych festiwalowych wodach dobrze surfuje się z karnetem – tym bardziej, że można kupić ze specjalną zniżką dzięki karcie filmowej Visa od BNP Paribas.Jeden z największych przebojów włoskiego kina, Vermiglio to opowieść o miłości, zdradzie i odkupieniu, osadzona w surowym, oszałamiająco pięknym krajobrazie włoskich Alp. Zainspirowana historią własnej rodziny Maura Delpero – jedna z najciekawszych włoskich reżyserek – portretuje życie małej społeczności w czasie wielkich przemian. Rozgrywający się w 1944 roku, w ostatnich miesiącach II wojny światowej dramat opowiada o rodzinie, której życie zmienia pojawienie się we wsi dezertera. Chłopak wiąże się z jedną z córek miejscowego nauczyciela. Subtelny film Delpero jest jak pocztówka wysłana w przyszłość, pod śniegiem, kostiumem i pieczołowicie oddanymi detalami surowej egzystencji kryje się porywająca, żywa, przejmująca historia o tym, jak wpływają na nas odległe zdarzenia i decyzje. Zniuansowany, pełen emocji Vermiglio zdobył Nagrodę Jury festiwalu w Wenecji, był też włoskim kandydatem do Oscara. Film trafi później do polskich kin dzięki Gutek Film.Papierosy powoli cię zabiją – przeczytać można na etykietach wyrobów tytoniowych sprzedawanych w Hongkongu. Dryfujący po nim młody mężczyzna mówi, że właśnie stopniowym umieraniem zajmuje się w życiu. Czas mija mu na spotkaniach z kolejnymi kochankami, które pozwalają zaznać rozkoszy, ale i odkrywać queerową panoramę Pachnącego Portu. Wśród poznanych mężczyzn jest Irańczyk doktoryzujący się z mikrobiologii i grający po nocach rave’y, Taj od piętnastu lat mieszkający w hotelu robotniczym czy lubiąca crossdressing brytyjsko-tajwańska para. Podczas każdego kolejnego zbliżenia, bezimienny bohater przybiera tożsamość poprzedniego kochanka. Być może w ten sposób mierzy się z problemami z własną – rozpostartą w Hongkongu między tradycjami kantońskimi i mandaryńskimi, latami wpływów brytyjskich oraz kulturami przybyszów z całego świata? Jego zachowanie podszyte jest tyleż ciekawością i pożądaniem, co głębokim smutkiem, w którym czuć echo stłumionej parasolowej rewolucji. W Queerpanorama młody reżyser Jun Li tworzy szczery portret homoseksualnego doświadczenia życia w wielkim mieście. Łączy go z namysłem nad specyfiką samej metropolii, której osobliwa architektura, skomplikowana historia i niepewna teraźniejszość pozostawiają nieco inne ślady w każdym jej mieszkańcu. (autor opisu: Adam Kruk)Na twarzy Ariego odbija się mieszanina smutku, niepewności i lęku. 27-letni nauczyciel-stażysta nie sprawdza się w pracy i zostaje wyrzucony z domu przez ojca. Bohater zaczyna błądzić po mieście i spotykać dawnych znajomych. Szybko wracają do niego wspomnienia, pytania, wątpliwości... W swoim trzecim pełnometrażowym filmie Léonor Serraille szkicuje portret nadwrażliwego, kruchego mężczyzny, który nie pasuje do współczesnego świata. Reżyserka darzy Ariego wielką czułością i sympatią, ale widzi też, że nie uporał się z trudnymi emocjami i tkwi zamknięty we własnej głowie. Andranic Manet ożywia tytułową postać z wyczuciem, psychologiczną głębią oraz rzadką naturalnością. Jego delikatna uroda i miękkie spojrzenie sprawiają, że łatwiej nam empatyzować z Arim i utożsamić się z problemami bohatera. Zdjęcia Sébastiena Buchmanna (Pasażerowie nocy) zachwycają natomiast delikatnymi, zmysłowymi fakturami, odsłaniając powszednią urodę miasta. Film – w kameralnej wyciszonej formie – opowiada o świecie obojętnym na prywatne tragedie oraz ludziach próbujących odzyskać poczucie stabilności. (autor opisu: Wojciech Tutaj)Akredytacje dziennikarskie i akredytacje branżowe mogą zakupić (odpowiednio) dziennikarki/dziennikarze lub blogerki/blogerzy filmowi oraz przedstawicielki/przedstawiciele branży filmowej aktywni zawodowo. Osoby posiadające akredytacje będą mogły obejrzeć maksymalnie 50 filmów na pokazach stacjonarnych oraz uczestniczyć w wydarzeniach skierowanych do dziennikarek/dziennikarzy i przedstawicielek/przedstawicieli branży. Koszt jednej akredytacji dziennikarskiej na cały festiwal wynosi 350 zł, z kolei branżowa kosztuje 490 zł.Istnieje także możliwość zakupu akredytacji 6-dniowych w cenie 230 zł (dziennikarska) lub 340 zł (branżowa). W przypadku zakupu akredytacji 6-dniowej należy zadeklarować termin przyjazdu – prosimy o uważne wypełnienie tego pola; terminu nie będzie można zmienić po zakupie. Akredytacje dziennikarska i branżowa nie uprawniają do korzystania z festiwalu online (będą sprzedawane osobne pakiety dostępów lub pojedyncze dostępy do filmów prezentowanych online).Uwaga! Liczba wszystkich akredytacji jest ograniczona. Sprzedaż akredytacji zakończy się 17 czerwca lub w momencie wyczerpania puli.Szczegółowe zasady zakupu i korzystania z akredytacji dziennikarskich dostępne są tutaj; z akredytacji branżowych –W razie pytań związanych z akredytacjami dziennikarskimi prosimy o kontakt z Dominiką Baranowską: dominika.baranowska@nowehoryzonty.pl lub Stanisławem Abramikiem: stanislaw.abramik@nowehoryzonty.pl. W sprawie akredytacji branżowych prosimy pisać do Weroniki Czołnowskiej: weronika.czolnowska@nowehoryzonty.pl.Na 25. Międzynarodowy Festiwal Filmowy BNP Paribas Nowe Horyzonty we Wrocławiu zapraszamy w dniach 17-27 lipca, zaś o tydzień dłużej, do 3 sierpnia, festiwal będzie można zaprosić do swojego domu – za sprawą jego wirtualnej odsłony. Pełny program wydarzenia ogłosimy 1 lipca.