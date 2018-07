Idris Elba czarnym charakterem w spin-offie "Szybkich i wściekłych"

Getty Images © Alexander Koerner



Twórcy widowiska akcjiznaleźli już głównego złoczyńcę filmu. Angaż otrzymał Idris Elba ).Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Wiadomo jedynie tyle, że w filmie znajdzie się miejsce nie tylko dla znanych z cykluLuke'a Hobbsa ( Dwayne Johnson ) i Deckarda Shawa ( Jason Statham ), ale też dla członków ich rodzin. Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że siostrę Deckarda zagra Vanessa Kirby.Hobbs pojawił się w piątej części cyklu. Shawa zobaczyliśmy po raz pierwszy w siódmej części. Obie postaci łączy fakt, że zaczynały jako antagoniści głównych bohaterów, by w kolejnych odsłonach połączyć z nimi siły. Czy postać graną przez Idrisa Elbę będzie czekał podobny los? Na razie na to pytanie odpowiedź znają jedynie scenarzysta Chris Morgan (związany z cyklem od) i reżyser David Leitch Obraz trafi do kin w lipcu przyszłego roku.