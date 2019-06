Idris Elba to Bronze Tiger w "Legionie samobójców?

Mark Hughs najwyraźniej jest sfrustrowany tym, że osoby zajmujące kluczowe posady w Warner Bros. kłamały mu w żywe oczy na temat szans angażu Roberta Pattinsona . Postanowił więc podzielić się innymi informacjami o DCEU, o których wie, choć niektórzy w WB im zaprzeczali. Jedna z nich dotyczyJak wiadomo, w obsadzie jest Idris Elba . Jednak postać, którą ma zagrać, nie została do tej pory zidentyfikowana. Początkowo mówiło się co prawda, że zastąpi Willa Smitha jako Deadshot, jednak później okazało się, że powierzono mu inną rolę. Hughs twierdzi, że Elba wcieli się w komiksową postać znaną jako Bronze Tiger. Dziennikarz podaje również, że Benicio Del Toro zagra osobę nazywaną The General (albo The Mayor).Fabuła filmu inspirowana jest komiksami o Legionie Samobójców autorstwa John Ostrander . W obsadzie są gwiazdy pierwszego Joel Kinnaman ) jak również nowe osoby ( Daniela Melchior jako Ratcatcher, David Dastmalchian jako Polka-Dot Man).Premiera filmu planowana jest na sierpień 2021 roku.