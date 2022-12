Idris Elba jako Solomon Reed w "Cyberpunk 2077: Widmo Wolności"!

O Cyberpunk 2077

Nie tylko Keanu Reeves Sasha Grey pojawią się w nadchodzącym rozszerzeniu do " Cyberpunk 2077 ". Podczas wczorajszej gali The Game Awards potwierdzony został również udział aktora Idrisa Elby , który wcieli się w postać Salomona Reeda, agenta FIA Nowych Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wszystko wskazuje jednak na to, że podobnie jak Johny Silverhand, będzie on naszym towarzyszem. " Cyberpunk 2077: Widmo Wolności " zadebiutuje w przyszłym roku, niestety nowy trailer nie przynosi odpowiedzi na pytanie, kiedy dokładnie to nastąpi. Cyberpunk 2077 " jest otwartą, pełną przygód historią rozgrywającą się w Night City, megalopolis opętanym władzą, przepychem i modyfikacjami ciała. Grasz jako V, najemnik banita szukający jedynego w swoim rodzaju implantu, który jest kluczem do nieśmiertelności. Możesz dostosowywać cyber-oprogramowanie, zestaw umiejętności i styl gry Twojej postaci, a także zwiedzać rozległe miasto, w którym dokonujesz wyborów kształtujących historię i otaczający Cię świat. Poznaj największych i najbardziej złych z nich wszystkich: Kiedy stawką jest przetrwanie, lepiej upewnij się, że wiesz, kim są najlepsi gracze. Od członków Maelstrom, którzy są bardziej maszynami niż ludźmi, przez absolutnie bezwzględnych Tyger Claws, po Wraiths siejących chaos w dzielnicy Badlands – oto niektóre z najbardziej znanych grup działających w obrębie Night City i poza nim. Graj jako najemnik banita: Zostań cyberpunkiem, miejskim najemnikiem wyposażonym w cybernetyczne ulepszenia i zbuduj swoją legendę na ulicach Night City. Żyj w mieście przyszłości: Wejdź do ogromnego otwartego świata Night City, megalopolis wyznaczającego nowe standardy pod względem wyglądu, złożoności i głębi. Ukradnij implant, który daje życie wieczne: Podejmij najbardziej ryzykowną pracę w swoim życiu i zdobądź prototyp implantu, który stanowi klucz do nieśmiertelności.