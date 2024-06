Polski Saruman? Janusz Chabior na zdjęciach z filmu "Kleks i wynalazek Filipa Golarza"

"Kleks i wynalazek Filipa Golarza": o filmie

Po letniej przerwie Ada Niezgódka wraca do Akademii, żeby rozwikłać tajemnicę pochodzenia swojego przyjaciela – Alberta. W tym samym czasie profesor Kleks wyrusza do świata realnego, żeby odnaleźć przyjaciela sprzed lat. Okazuje się, że oba te tropy prowadzą do dawnego absolwenta Akademii – Filipa zwanego Golarzem...– Trochę czekałem, ale w końcu w trylogii „Akademia Pana Kleksa” pojawia się w pełnym wymiarze postać Filipa Golarza, którą miałem przyjemność zagrać. Filip powraca, żeby zemścić się za odrzuconą miłość i poniżenie, którego doświadczył w Akademii. Czy uda mu się zniszczyć Akademię? Ja wiem, co się wydarzy, a widzowie musza poczekać do 3 stycznia i oficjalnej premiery – mówi Janusz Chabior , który wciela się nowego, ale kluczowego bohatera opowieści.W postać Ambrożego Kleksa wciela się Tomasz Kot . Adę Niezgódkę gra Antonina Litwiniak , a filmowego chłopca-robota, Alberta – Konrad Repiński . Na ekranie pojawiają się również Piotr Fronczewski Sebastian Stankiewicz oraz Agnieszka Grochowska Scenariusz filmu tak jak przypadku poprzedniej części napisali Krzysztof Gureczny oraz Agnieszka Kruk Jednak pierwsze pokazy przedpremierowe wystartują jeszcze w tym roku – analogicznie jak w przypadku pierwszej części na Boże Narodzenie.