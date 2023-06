Gwiazda "Ozark" o wojence dwóch ojców małych bejsbolistów

Co tym razem kręci Bateman dla Netfliksa?

Zwiastun serialu "Ozark"

"Ozark" - wielki trium Batemana i Netfliksa

. Punktem wyjścia dla scenariusza jest artykuł Davida Gauveya Herberta opublikowany w magazynie "Esquire".Jest to historia dwóch ojców o szemranej przeszłości. Ich synowie grali w Małej Lidze baseballa. To stało się pretekstem do konfliktu, który wybuchł między nimi. Sytuacja szybko eskalowała wymykając się spod kontroli, a w tle byli skorumpowani policjanci i gangsterzy. Padły oskarżenia o stalking, wysyłano wiadomości z groźbami. Doszło nawet do aresztowania na podstawie zmyślonych zarzutów.Projekt pomyślany jest jako serial limitowany zrobiony w tonie czarnej komedii. Ma liczyć osiem odcinków.Serial będzie oznaczał kontynuowanie przez Netflix współpracy z Jasonem Batemanem , której owocem był. Aktor otrzymał za niegoorazjednego z odcinków.Fabuła serialukoncentrowała się na losach rodziny Byrde'ów, która z przedmieść Chicago musi przeprowadzić się na wyżynę Ozark w stanie Missouri, aby spłacić dług wobec bossa narkotykowego. Serial porusza kwestie związane z kapitalizmem, relacjami rodzinnymi i przetrwaniem, którym przyglądamy się z perspektywy nie do końca zwykłych Amerykanów.