Brie Larson będzie gotować. I emancypować kobiety

Gwiazda Marvela Brie Larson zagra główną rolę w serialu "Lessons in Chemistry". Projekt powstaje dla AppleTV+.Serial bazować będzie na powieści Bonnie Garmus, która była rewelacją ostatnich targów książki we Frankfurcie. Jest to historia Elizabeth Zott żyjącej w latach 60. ubiegłego stulecia. Bohaterka marzy o karierze naukowej, ale w ówczesnym społeczeństwie miejsce kobiety było w domu. Kiedy więc niezamężna Elizabeth zachodzi w ciążę, traci pozycję w laboratorium. Zdesperowana przyjmuje propozycję gospodyni telewizyjnego programu kulinarnego. W programie opowiada kobietom nie tylko o tym, jak przyrządzić smaczne danie, ale też jak spełnić się jako kobieta. I choć zwróciła na siebie uwagę kobiet (a także zaniepokojonych mężczyzn), Elizabeth nie porzuciła marzeń powrotu do nauki.Scenariusz przygotowała nominowana do Oscara za " Erin Brockovich " i Emmy za " Niewiarygodne Susannah Grant . Będzie też producentką, podobnie jak Brie Larson