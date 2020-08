Kilka dni temu Netflix ogłosił produkcję 4. ostatniego sezonu " Ozark ", który przyniósł Jasonowi Batemanowi trzy aktorskie nominacje do nagrody Emmy i jedną wygraną za reżyserię serialu. Wiemy już, czym gwiazdor być może zajmie się w dalszej kolejności. Bateman negocjuje właśnie możliwość reżyserowania dla platformy Netflix filmu "Here Comes the Flood". Projekt opisywany jest jako film miłosny z napadem w tle.Netflix na razie nie skomentował tych doniesień.