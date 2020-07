Millie Bobby Brown zostanie biseksualną oszustką

Gwiazda serialu " Stranger Things Millie Bobby Brown i gwiazda serial " Ozark Jason Bateman łączą siły. Dla platformy Netflix zrealizują film "The Girls I've Been". Oboje będą producentami, a Brown zagra też główną rolę.Bohaterką filmu będzie oszustka Nora. Tym razem będzie musiała wykorzystać swoje umiejętności, by uratować siebie, swoją dziewczynę i byłego chłopaka. Cała trójka znalazła się w gronie zakładników wziętych podczas napadu na bank.Film będzie ekranizacją powieści Tess Sharpe, która zostanie wydana w przyszłym roku.