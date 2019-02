Jeśli Łukasz Żal dostanie Oscara, nie zobaczymy tego w tv na żywo

Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej zamierza zrobić wszystko, by tegoroczna Gala Oscarowa nie trwała dłużej niż trzy godziny. W związku z tym postanowiono, że część nagród zostanie wręczonych w czasie przerw reklamowych. Dla nas to smutna wiadomość, ponieważ jedną z tych nagród jest Oscar za zdjęcia, w której spore szanse ma Łukasz Żal zaW sumie Akademia postanowiła, że cztery statuetki zostaną wręczone podczas przerw reklamowych. Poza zdjęciami dotyczy to również: montażu, aktorskiego filmu krótkometrażowego oraz charakteryzacji.Decyzja dotyczy jedynie transmisji telewizyjnej. Wręczanie nagród w tych czterech kategoriach będzie można obejrzeć na żywo na stronie Oscar.com jak również na oficjalnych profilach społecznościowych Akademii. Podziękowania zwycięzców zostaną zaś odtworzone podczas telewizyjnej relacji.Zmiany w formie prowadzenia telewizyjnej transmisji zostały przyjęte w sierpniu ubiegłego roku. Jednak dopiero teraz ogłoszono, które kategorie zostaną nimi dotknięte.