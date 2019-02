Oscary 2019: Filmowcy żądają zmian. Akademia wyjaśnia

Getty Images © Christopher Polk



Kilka ostatnich miesięcy to jedno wielkie pasmo wizerunkowych porażek Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. Po pomyśle na Oscara dla filmu popularnego i zamieszaniu wokół gospodarza Gali Oscarowej, teraz burzę wywołała decyzja Akademii, by cztery Oscary wręczyć podczas przerw reklamowych.Wielu filmowców, w tym montażyści i operatorzy, którzy zostali najbardziej dotknięci przez zmiany, ale także czołowi reżyserzy jak Scorsese czy Tarantino , podpisało list otwarty do zarządu Akademii. Wyrażają w nim nadzieję, że decyzja, by Oscary za zdjęcia i montaż zostały przyznane w trakcie przerw reklamowych, została zmieniona. W liście tym sygnatariusze podkreślają, że Akademia została założona właśnie po to, by celebrować mistrzostwo sztuki filmowej w każdym jej obszarze. Relegowanie tak kluczowych kategorii jak zdjęcia czy montaż do nagród drugiej kategorii odbierają jako obrazę dla tych wszystkich, którzy poświęcili całe swoje życie wybranej filmowej profesji. Decyzja Akademii oznacza, że nie jest ona już organizacją, która podtrzymuje i rozwija idee, które przyświecały jej założycielom.Zarząd Akademii już zdążył zareagować na wrzawę. W komunikacie podkreślają, że w mediach został stworzony fałszywy wizerunek wprowadzonych zmian. Przypominają, że Oscary we wszystkich 24 kategoriach zostaną przyznane podczas uroczystej Gali i żadna z nich nie będzie traktowana jako gorsza. Laureaci w czterech wskazanych kategoriach też zostaną zaprezentowani w transmisji telewizyjnej, łącznie z ich przemowami. Nie odbędzie się to jedynie na żywo i zostanie skrócone o moment wchodzenia na scenę i schodzenia z niej.Akademia podkreśla również, że kategorie, które dotknęła zmiana, nie zostały narzucone przez Zarząd, lecz zostały dobrowolnie zgłoszone przez przedstawicieli tychże właśnie profesji.Zarząd zapowiedział także, że w kolejnych latach od czterech do sześciu kategorii będzie pokazywanych w podobny sposób i że ich wybór będzie rotacyjny, a więc w przyszłym roku operatorzy filmowi czy montażyści otrzymają Oscary podczas telewizyjnej relacji na żywo.