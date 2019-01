Oscary 2019. Trzy nominacje dla "Zimnej wojny"!

Getty Images © Kevin Winter



Nominacje do 91. edycji Oscarów zostały ogłoszone. Polacy mają powody do radości.zdobyła trzy nominacje. Wyróżnioną ją (oczywiście) w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Doceniono również reżysera Pawła Pawlikowskiego Łukasza Żala za zdjęcia.Faworytami tegorocznej edycji są. Oba zdobyły po dziesięć nominacji. Niewiele gorszy dorobek mają- 8 nominacji. Tuż za nimi jest(7 nominacji). Na sześć statuetek szansę ma. Po pięć nominacji mają zaśNie obyło się oczywiście bez kilku niespodzianek. Największą jest chyba pominięciew kategorii pełnometrażowy film dokumentalny. O Oscara nie powalczą też ulubieńcy krytyków Ethan Hawke (za rolę w filmie) i Toni Collette (za rolę w filmie). W kategorii najlepsza muzyka nie ma, który niedawno odebrał Złoty Glob Oscary zostaną wręczone 24 lutego. Tradycyjnie zachęcamy również do wzięcia udziału w naszej oscarowej, w której możecie głosować na swoich faworytów.