Oscary 2019: Akademia kapituluje! Cała ceremonia na żywo w telewizji

Getty Images © Andrew H. Walker



Kolejny oscarowy kryzys kończy się tak samo, jak wszystkie poprzednie - wycofaniem się Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej z podjętej wcześniej decyzji. Podczas telewizyjnej transmisji z 91. Gali Oscarowej zobaczymy na żywo wręczenie wszystkich 24 statuetek.Przypomnijmy, że w mijającym tygodniu prezydent Akademii ogłosił, że w związku z próbą ograniczenia telewizyjnej transmisji z Gali do trzech godzin, cztery Oscary zostaną wręczone podczas przerw reklamowych. Na żywo będą one pokazywane w internecie, ale widzowie telewizyjni zobaczą jedynie z odtworzenia zmontowany klip z ogłoszeniem zwycięzców i przemówienia nagrodzonych. Kategoriami, które ta zmiana dotknęła w tym roku, były: zdjęcia, montaż, charakteryzacja i aktorski film krótkometrażowy.Decyzja w tej sprawie została podjęta w połowie ubiegłego roku, ale ogłoszono ją publicznie dopiero teraz. Zgodnie z pierwotnym zamiarem, co roku inna grupa czterech do sześciu kategorii miała być pokazywana z odtworzenia. Podobno cztery pierwsze kategorie zostały zgłoszone dobrowolnie przez przedstawicieli tych profesji w Akademii.Kiedy jednak świat dowiedział się, czego na żywo w telewizji nie zobaczymy, rozpętała się burza. Operatorzy filmowi i montażyści, gwiazdy ekranu i uznani reżyserzy publicznie odrzucili decyzję Akademii uznając ją za sprzeniewierzenie się samej idei tej organizacji. W piątek z zarządem Akademii spotkali się przedstawiciele branży filmowej i to po nich ogłoszono wycofanie się z planu usunięcia z transmisji telewizyjnej wręczania czterech Oscarów.Ostatni rok nie był medialnie zbyt udany dla Akademii. Najpierw burzę wywołała propozycja, by dodać Oscara dla filmu popularnego. Potem kontrowersje wzbudziła decyzja o wyborze Kevina Harta na gospodarza Gali Oscarowej. Z obu tych decyzji Akademia musiała się wycofać pod naporem protestów.