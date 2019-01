ANKIETA OSCAROWA: Głosuj na swoich faworytów!

Getty Images © Tim Boyle



We wtorek Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej po raz 91. ogłosiła nominacje do Oscarów. Jak co roku postanowiliśmy sprawdzić, na ile gust użytkowników Filmwebu pokrywa się z upodobaniami Akademików. Dlatego zachęcamy do wzięcia udziału w naszej oscarowej, w której możecie głosować na swoich faworytów. Znajdziecie ją w zakładcezawiera listę nominowanych we wszystkich kategoriach. Pod każdym tytułem/nazwiskiem znajduje się przycisk "głosuj" widoczny po najechaniu myszką. Kliknięcie go oznacza oddanie głosu. Głosować możecie w każdej kategorii.Przed Oscarami podsumujemy wyniki, by przekonać się, na ile Wasz gust i intuicja zgodne są z wyborami Akademii. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie sięFaworytami tegorocznej edycji są. Oba zdobyły po dziesięć nominacji. Niewiele gorszy dorobek mają- 8 nominacji. Tuż za nimi jest(7 nominacji). Na sześć statuetek szansę ma. Po pięć nominacji mają zaś. Polskazdobyła trzy nominacje.Do kogo waszym zdaniem powinny powędrować statuetki?Ankietę znajdziecie