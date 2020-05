Jedna z oskarżycielek Weinsteina szykuje film o #MeToo

Aktorka, producentka i scenarzystka Sarah Ann Masse , jedna z kobiet, które oskarżyły Harveya Weinsteina , przygotowuje film "R Culture", który poruszy temat hollywoodzkich nadużyć.Bohaterką filmu będzie odnosząca sukcesy hiszpańska prawniczka, która wychodzi za wziętego amerykańskiego malarza i przeprowadza się do Los Angeles. Gdy na jaw wychodzą mroczne sekrety z przeszłości jej męża, kobieta musi zdecydować, w jaki sposób zachować swoją podmiotowość i chronić bliskich w sytuacji, gdy jej osobiste sprawy są omawiane publicznie. Masse napisała scenariusz we współpracy z Alexą Polar, która stanie również za kamerą. Masse sama zagra w filmie. Ponadto w obsadzie są Marián Aguilera Soraya Padrao . Zdjęcia mają ruszyć, kiedy pozwolą na to koronawirusowe okoliczności. Masse oskarżyła Weinsteina o seksualne nadużycie w 2017 roku., skomentowała.