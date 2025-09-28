Newsy Jesień z HBO Max. Oto gorące propozycje na chłodne wieczory
news

Jesień z HBO Max. Oto gorące propozycje na chłodne wieczory

Informacja sponsorowana / /
https://www.filmweb.pl/news/Jesie%C5%84+z+HBO+Max.+Oto+gor%C4%85ce+propozycje+na+ch%C5%82odne+wieczory-163154
Jesień z HBO Max. Oto gorące propozycje na chłodne wieczory
Na przywitanie jesieni HBO Max przygotowało obfitą filmowo serialową ucztę. Nie wierzycie? To sprawdźcie naszych pięć gorących filmowo-serialowych rekomendacji, które rozgrzeją serca widowni w chłodne wieczory.     


"Superman", pierwszy wielkoekranowy pełnometrażowy film fabularny DC Studios, ukaże się w kinach na całym świecie tego lata za pośrednictwem Warner Bros. Pictures. W charakterystyczny dla siebie sposób James Gunn zaprezentuje tego znanego superbohatera w stworzonym na nowo uniwersum DC. Będzie to mieszanka zapierającej dech w piersiach akcji, humoru i wzruszeń. Superman Gunna kieruje się współczuciem i głęboko zakorzenioną wiarą w dobro ludzkości. 

W "Zniknięciach" w spokojnym miasteczku Maybrook w Pensylwanii pewnej nocy siedemnaścioro uczniów tej samej klasy w tajemniczy sposób opuszcza swoje domy o dokładnie 2:17 nad ranem. Ich nauczycielka, Justine Gandy (Julia Garner), znajduje w klasie tylko jednego chłopca – Alexa Lilly’ego (Cary Christopher). Rozpoczyna się śledztwo, które szybko zmienia życie Justine w koszmar – społeczność odwraca się od niej, a dyrektor szkoły (Benedict Wong) zawiesza ją w obowiązkach. Kobieta, nękana koszmarami i coraz bardziej zdeterminowana, zaczyna własne dochodzenie. W tym samym czasie Archer Graff (Josh Brolin), ojciec jednego z zaginionych dzieci, również zdeterminowany jest odkryć, co stało się z dziećmi. W cieniu śledztwa pojawia się tajemnicza i ekscentryczna Gladys (Amy Madigan).


"Challengers" to melodramat z Zendayą w roli Tashi Duncan, która jako złote dziecko tenisa została potem trenerką, bezkompromisową na korcie i poza nim. Jej mąż (Mike Faist - "West Side Story") jest mistrzem, który przeżywa zawodowy kryzys. Tashi postanawia przywrócić mu dawną chwałę, ale oboje czeka niespodzianka, kiedy przeciwnikiem okazuje się inny przebrzmiały czempion Patrick (Josh O'Connor - "The Crown") - jego były najlepszy przyjaciel i dawny chłopak Tashi. Kiedy przeszłość zderza się z teraźniejszością, a napięcie sięga zenitu, Tashi musi zapytać samą siebie, jaka będzie cena wygranej.   


W 3. sezonie "Odwilży" policja w Szczecinie trafia na trop handlarzy fentanylem. Narkotyk szybko trafia do lokalnych szkół. Wszystko wskazuje na to, że w sprawę zamieszany jest przedsiębiorca Dawid Nowak (Wojciech Błach). Do Szczecina powraca również Marek Lański (Nikodem Rozbicki), który, jak się okazuje, ma powiązania z przestępcami.  Tymczasem komisarz Katarzyna Zawieja (Katarzyna Wajda), w wyniku wielokrotnego przekroczenia swoich uprawnień, zostaje zdegradowana do roli mundurowej policjantki. Choć oczekuje się od niej, by nadmiernie nie angażowała się w śledztwa, sprawa handlu narkotykami wśród młodzieży całkowicie ją pochłania. W pracy towarzyszy jej nowy partner - Tomasz Woźniak (Piotr Trojan) oraz zespół ze szczecińskiej komendy - Piotr Madejski (Karol Dziuba) i Ada Kamińska (Marta Malikowska). Z Trepą (Bartłomiej Kotschedoff) łączy ją związek, który oboje utrzymują w tajemnicy. Wszystko po to, by nie komplikować powrotu Zawiei do wydziału kryminalnego.  

"Road House" to pełen adrenaliny remake kultowego klasyka z lat 80-tych "Wykidajło", były zawodnik UFC Dalton (Jake Gyllenhaal) podejmuje pracę jako bramkarz w barze na Florydzie i odkrywa, że to tylko z pozoru rajskie miejsce. 
Informacja sponsorowana

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

Polski horror z nagrodą na prestiżowym festiwalu kina gatunkowego w USA

1 komentarz
Filmy Box office

Box Office USA: WB znów to zrobiło! Rekordowy Paul Thomas Anderson

13 komentarzy

Smarzowski bez znieczulenia. Recenzja filmu "Dom dobry"

12 komentarzy
Filmy

"Ministranci" – recenzja najlepszego filmu Gdynii 2025

1 komentarz
VOD Seriale Filmy

Czego David Corenswet zazdrości Nicholasowi Houltowi?

3 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

Oscary 2026: Filmy z festiwalu w Berlinie w rywalizacji

Co Streep i Tucci robili na pokazie Dolce & Gabbana?

4 komentarze