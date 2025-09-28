Newsy Filmy James Gunn: Wydarzenia z "Peacemakera" będą miały wpływ na "Man of Tomorrow"?
Variety
James Gunn: Wydarzenia z &quot;Peacemakera&quot; będą miały wpływ na &quot;Man of Tomorrow&quot;?
źródło: Getty Images
autor: Michael Loccisano
James Gunn nie ukrywał, że fabuły "Supermana" i drugiego sezonu "Peacemakera" będą powiązane (więcej na ten temat znajdziecie TUATAJ). W filmie o przygodach Człowieka ze Stali mogliśmy zobaczyć Peacemakera. Teraz w serialu o granym przez Johna Cenę superbohaterze swoje cameo miał bohater "Supermana". Nie był to jednak tytułowy bohater – nad czym ubolewa wcielający się w tę rolę David Corenswet.

James Gunn o "Supermanie" i "Peacemakerze"


UWAGA! 
Dalszy ciąg tekstu zawiera spojlery z 2. sezonu "Peacemakera"

Nicholas Hoult i David Corenswet jako Lex Luthor i Superman 

Corenswet liczył na cameo w drugim sezonie "Peacemakera" i podobno zazdrości Nicholasowi Houltowi, czyli Leksowi Luthorowi, swojemu ekranowemu nemezis, epizodu w szóstym odcinku. Czy jest szansa, aby w serialu pojawił się też Człowiek ze Stali? Odpowiedzi na to pytanie udzielił James Gunn

David był właściwie bardzo zawiedziony, że Nick pojawił się w serialu, a on nie. To po prostu nie wyszło. Lex był mi potrzebny w serialu, aby spełnić konkretny cel. I tak naprawdę to, co robią Lex i Rick Flag, ma ogromny wpływa na to, co dzieje się w pewnym aspekcie "Man of Tomorrow". Więc to wszystko jest ze sobą powiązane. Ale ta relacja między Rickiem Flagiem a Leksem Luthorem potencjalnie może mieć negatywne konsekwencje dla wszystkich metaludzi – powiedział w rozmowie z Variety.

Wygląda więc na to, że fabuła "Peacemakera" będzie związana także z planowanym sequelem "Supermana". Przypomnijmy: premiera "Man of Tomorrow" została zaplanowana na 9 lipca 2027 roku. Prace na planie mają ruszyć już wiosną przyszłego roku. Więcej na temat filmu znajdziecie TUTAJ i TUTAJ.

"Superman" w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o "Supermanie":



Zobacz zwiastun drugiego sezonu "Peacemakera"


Aktualnie trwa emisja drugiego sezonu "Peacemakera". Naszą recenzję pierwszych pięciu odcinków znajdziecie TUTAJ. Przypominamy zwiastun: 


