James Gunn: Wydarzenia z "Peacemakera" będą miały wpływ na "Man of Tomorrow"?

James Gunn o "Supermanie" i "Peacemakerze"

UWAGA!

Dalszy ciąg tekstu zawiera spojlery z 2. sezonu "Peacemakera"

Nicholas Hoult i David Corenswet jako Lex Luthor i Superman

"Superman" w podcaście Mam parę uwag

Zobacz zwiastun drugiego sezonu "Peacemakera"