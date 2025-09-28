Newsy Filmy Festiwale i nagrody Oscary 2026: Filmy z festiwalu w Berlinie w rywalizacji
Festiwale i nagrody / Filmy

Oscary 2026: Filmy z festiwalu w Berlinie w rywalizacji

Facebook / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Oscary+2026%3A+Filmy+z+festiwalu+w+Berlinie+w+rywalizacji-163147
Oscary 2026: Filmy z festiwalu w Berlinie w rywalizacji
Już 79 państw ma swoich kandydatów do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. W ostatnich dniach do rywalizacji dołączyły Grecja, Senegal i Bangladesz. Przypomnijmy, że Polskę reprezentuje "Franz Kafka".

Przypowieść o żałobie greckim kandydatem



Pokazywany przed rokiem na festiwalu w Berlinie dramat "Arkadia" został kandydatem Grecji.

To historia dwójki osób, które muszą zidentyfikować ciało wydobyte z wraku samochodu. Tak rozpoczyna się przypowieść o stracie i żałobie, w której realizm miesza się z elementami fantastycznymi.

Grecja już pięciokrotnie zdobyła od Akademii oscarową nominację. Mimo to wciąż czeka na pierwszą statuetkę.

Zwiastun filmu "Arcadia"





Żałoba także faworytem Senegalu



Również z ubiegłorocznego Berlinale pochodzi tegoroczny kandydat Senegalu. Do Los Angeles wysłany zostaje film "Demba".

Jest to opowieść o mężczyźnie pogrążonym w żałobie po stracie żony. Właśnie zbliża się rocznica jej śmierci. Próbując poradzić sobie z tym faktem mężczyzna postanawia odbudować więź z synem.

"Demba" jest dopiero siódmym filmem wystawionym przez Senegal do Oscara. Trzy z nich znalazły się na skróconej liście do nominacji.

Zwiastun filmu "Demba"





Manifest feministyczny w oscarowej grze



Jednym z najstarszych filmów w oscarowej rywalizacji będzie reprezentant Bangladeszu. "Barir Naam Shahana" pojawił się na festiwalach filmowych jeszcze w 2023 roku.

To historia młodej kobiety żyjącej w latach 90. Bohaterka wystawi się na ostracyzm społeczny, kiedy postanowi żyć na własnych warunkach. Porzuca toksyczne małżeństwo i jako rozwódka szokuje konserwatywne społeczeństwo.

Bangladesz zaczął ubiegać się o Oscara na początku XXI wieku. Póki co niewiele z tego wyszło. Żaden kandydat tego kraju nie otrzymał nominacji.

Zwiastun "Barir Naam Shahana"





OSCARY 2026: Lista kandydatów do nagrody w kategorii najlepszy film międzynarodowy



Albania: "Luna Park"
Argentyna: "Belén"
Armenia: "Mes fantômes arméniens"
Australia: "The Wolves Always Come at Night"
Austria: "Paw zwyczajny"
Azerbejdżan: "Tağıyev: Neft"
Bangladesz: "Barir Naam Shahana"
Belgia: "Młode matki"
Bhutan: "Ja jestem pieśnią"
Bośnia i Hercegowina: "Blum - Gospodari svoje buducnosti"
Brazylia: "Tajny agent"
Bułgaria: "Stadoto"
Chile: "Tajemnicze spojrzenie flaminga"
Chiny: "Nanjing Zhao Xiang Guan"
Chorwacja: "Fiume o morte!"
Czarnogóra: "Obraz"
Czechy: "Jeszcze nie jestem tym, kim bym chciała"
Dania: "Pan Nikt kontra Putin"
Dominikana: "Pepe"
Egipt: "Happy Birthday"
Ekwador: "Chuzalongo"
Estonia: "Pikad paberid"
Filipiny: "Magalhães"
Finlandia: "100 litraa sahtia"
Francja: "To był zwykły przypadek"
Grecja: "Arkadia"
Grenlandia: "Walls - Akinni Inuk"
Gruzja: "Panoptikoni"
Haiti: "Uprowadzony"
Hiszpania: "Sirāt"
Holandia: "Rietland"
Hongkong: "Ostatni taniec"
Indie: "Jak bracia"
Indonezja: "Sore: Istri dari Masa Depan"
Irak: "Mamlaket al-Qasab"
Iran: "Ellat-e Marg Namaloom"
Irlandia: "Sanatorium"
Islandia: "Miłość, która zostaje"
Izrael: "The Sea"
Japonia: "Kokuhō"
Jordania: "Illi baqi minnak"
Kambodża: "Tenement"
Kanada: "To, co zabijasz"
Kirgistan: "Kara Kyzyl Sary"
Kolumbia: "Un poeta"
Korea Południowa: "Eojjeolsuga eobsda"
Kostaryka: "El monaguillo, el cura y el jardinero"
Liban: "A Sad and Beautiful World"
Litwa: "Pietinia kronikas"
Luksemburg: "Bez tchu"
Łotwa: "Ogar Boga"
Macedonia Północna: "Prikaznata za Siljan"
Maroko: "Calle Málaga"
Meksyk: "No nos moverán"
Niemcy: "In die Sonne schauen"
Norwegia: "Affeksjonsverdi"
Palestyna: "Palestine 36"
Panama: "Querido trópico"
Papua Nowa Gwinea: "Papa Buka"
Paragwaj: "A pod flagami słońce"
Peru: "Kinra"
Polska: "Franz Kafka"
Portugalia: "Banzo"
Rumunia: "Najeźdźcy"
Senegal: "Demba"
Serbia: "Sunce nikad više"
Singapur: "Cudze oczy"
Słowacja: "Otec"
Słowenia: "Kaj ti je deklica"
Szwajcaria: "Heldin"
Szwecja: "Orły Republiki"
Tajlandia: "Pee chai dai ka"
Tajwan: "Zuo pie zi nv hai"
Tunezja: "The Voice of Hind Rajab"
Turcja: "Hemme'nin öldüğü günlerden biri"
Ukraina: "2000 metrów do Andrijiwki"
Urugwaj: "Agarrame fuerte"
Węgry: "Árva"
Włochy: "Familia"

Powiązane artykuły Demba

Zobacz wszystkie artykuły

Arkadia  (2024)

 Arkadia

Barir Naam Shahana  (2023)

 Barir Naam Shahana

Demba  (2024)

 Demba

Najnowsze Newsy

Smarzowski bez znieczulenia. Recenzujemy "Dom dobry"

Filmy

"Ministranci" – recenzja najlepszego filmu Gdynii 2025

VOD Seriale Filmy

Czego David Corenswet zazdrości Nicholasowi Houltowi?

2 komentarze

Co Streep i Tucci robili na pokazie Dolce & Gabbana?

1 komentarz

FILMATURA.HAS 2025 - Literacki Festiwal Filmowy zaprasza

Festiwale i nagrody Filmy

Złote Lwy 2025 dla filmu "Ministranci". "Franz Kafka" też nagrodzony

31 komentarzy
Filmy

Streep i Weaver razem na ekranie. Co wiemy o ich projekcie?

5 komentarzy