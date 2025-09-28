Newsy Smarzowski bez znieczulenia. Recenzujemy "Dom dobry"
news

Smarzowski bez znieczulenia. Recenzujemy "Dom dobry"

Filmweb autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Smarzowski+bez+znieczulenia.+Recenzujemy+%22Dom+dobry%22-163151
Smarzowski bez znieczulenia. Recenzujemy &quot;Dom dobry&quot;
źródło: materialy promocyjne
Kino Wojciecha Smarzowskiego można kochać lub nienawidzić. Twórcy "Domu złego" nie można jednak odmówić odwagi w podejmowaniu trudnych tematów. Jak na tle jego dotychczasowej twórczości wypada "Dom dobry"? Przeczytajcie naszą recenzję.

GettyImages-688702692.jpg Getty Images © Nur Photos

Smarzowski bez znieczulenia. Recenzja "Domu dobrego"


"Dom dobry" podzielił krytyków, którzy widzieli film na festiwalu w Gdyni (ich opinie znajdziecie TUTAJ). Diana Dąbrowska należy do grona zwolenników bezkompromisowości Smarzowskiego. W swojej recenzji pisze: 

Smarzowski tak skonstruował tę historię, aby swoją złożoną formą oddawała przede wszystkim proces emocjonalno-psychologiczny, jakiego doświadczają ofiary przemocy, w tym przypadku przemocy domowej. I to w takim jasnym domu, w którym na pierwszy rzut oka nie ma patologicznego mroku. Ten nielinearny, szarpany proces staje się czymś w rodzaju katalogu traumatycznych przeżyć bohaterki. Nie przechodzimy tu z punktu A do punktu B, tylko przeskakujemy ze strony 10. do strony 48., a następnie do 89., żeby powrócić nagle refrenem do strony 13. Ofiara w ramach strategii przetrwania potrafi wyprzeć część bolesnych wspomnień, ale one i tak są w stanie powrócić jako rodzaj cenzurowanej pamięci, która przejmuje kontrolę nad narracją, wprowadzając jeszcze większy chaos. Wszystko się już miesza, zamazuje, nadpisuje – trochę między jawą a snem/koszmarem, pamięcią a silną chęcią zapomnienia, odrzucenia. Trudno stwierdzić, kiedy zło tak naprawdę się zaczęło, bo w przypadku takich manipulatorów jak filmowy Grześ spirala zaczęła się nakręcać już po pierwszym spotkaniu, kiedy bohater rozsmakował się w deficytach emocjonalnych dziewczyny, wiedząc wpierw jak zdobyć jej zaufanie, a następnie tylko odcinać od tego kupony.

Całą recenzję znajdziecie TUTAJ.

Zwiastun filmu "Dom dobry"



"Dom dobry" to jeden z najbardziej oczekiwanych filmów tej jesieni. Na ekrany kin trafi już 7 listopada. Przypominamy zwiastun: 


Kiedy Gośka (Agata Turkot) poznaje w internecie Grześka (Tomasz Schuchardt), jest przekonana, że to w końcu Ten Jedyny. Grzesiek wariuje na jej punkcie, obsypuje kwiatami, oświadcza się w Wenecji. To musi być miłość, prawda? Ale na tym perfekcyjnym obrazku szybko zaczynają pojawiać się rysy. Wkrótce ich wspólny dom staje się dla Gośki najniebezpieczniejszym z miejsc. Smarzowski zagląda do "dobrych domów", gdzie dzieją się rzeczy, o których większość woli milczeć.  "Dom dobry" to film o granicach miłości, którego nie da się zapomnieć.  

Powiązane artykuły Dom dobry

Zobacz wszystkie artykuły

Dom dobry  (2025)

 Dom dobry

Najnowsze Newsy

Filmy

"Ministranci" – recenzja najlepszego filmu Gdynii 2025

VOD Seriale Filmy

Czego David Corenswet zazdrości Nicholasowi Houltowi?

2 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

Oscary 2026: Filmy z festiwalu w Berlinie w rywalizacji

Co Streep i Tucci robili na pokazie Dolce & Gabbana?

1 komentarz

FILMATURA.HAS 2025 - Literacki Festiwal Filmowy zaprasza

Festiwale i nagrody Filmy

Złote Lwy 2025 dla filmu "Ministranci". "Franz Kafka" też nagrodzony

30 komentarzy
Filmy

Streep i Weaver razem na ekranie. Co wiemy o ich projekcie?

5 komentarzy