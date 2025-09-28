Box Office USA: WB znów to zrobiło! Rekordowy Paul Thomas Anderson

Dla Warner Bros. rok 2025 już dobiega końca. "Jedna bitwa po drugiej" to ostatnia duża premiera studia do końca grudnia. WB kończy rok 2025 triumfalnie. Film Paula Thomasa Andersona zdobył pozycję lidera i sprzedał się lepiej od oczekiwań.
"Jedna bitwa po drugiej"
to dziesiąty numer jeden Warner Bros. w tym roku. Aktualne szacunki mówią o otwarciu na poziomie 22,4 mln dolarów. Przed premierą nie było pewne, czy film zdoła dobić do 20 milionów dolarów.
Taki wynik oznacza absolutny rekord otwarcia w karierze reżysera Paula Thomasa Andersona
. Co więcej już teraz jest praktycznie trzecim najbardziej kasowym jego filmem w ogóle
(numerem jeden jest na razie "Aż poleje się krew
" z wynikiem 40,2 mln dolarów).
Te wyniki powinny wprawiać twórców i producentów w stan euforii. Tak jednak nie jest. Powód jest prozaiczny – budżet. "Jedna bitwa po drugiej"
była filmem kosztownym. Szacunki mówią nawet o 140 milionach dolarów
. Przy takich kosztach otwarcie powinno być na poziomie 40-50 milionów dolarów, kwota 22 milionów w normalnych warunkach byłaby uznana za klapę.
Aby się zwrócić film musi w kolejnych tygodniach notować małe spadki. Pewne szanse na to są. W CinemaScore obraz otrzymał ocenę A
, co sugeruje, że widzowie będą go polecać swoim znajomym. Z drugiej strony październikowa konkurencja nie śpi i w efekcie, choć będzie to najbardziej kasowy film Paula Thomasa Andersona
, to jednak potrzebna będzie pomoc rynku cyfrowej dystrybucji, by produkcja się zwróciła.
Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
*Niektóre źródła podają 225 mln
|#
|Tytuł
|zarobił w sumie
|otwarcie
|liczba kin
|premiera
|VOD
|budżet
|1
|Minecraft: Film
|$423,9
|$162,8
|4,289
|4.04
|13.05
|$150
|2
|Lilo & Stitch
|$423,8
|$146,0
|4,410
|23.05
|22.07
|$100
|3
|Superman
|$354,1
|$125,0
|4,275
|11.07
|15.08
|$364*
|4
|Jurassic World: Odrodzenie
|$339,6
|$92,0
|4,324
|2.07
|5.08
|$180
|5
|Grzesznicy
|$278,6
|$48,0
|3,347
|18.04
|3.06
|$90
|6
|Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
|$274,0
|$117,6
|4,125
|25.07
|23.09
|$200
|7
|Jak wytresować smoka
|$263,0
|$84,6
|4,373
|13.06
|15.07
|$150
|8
|Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat
|$200,5
|$88,8
|4,105
|14.02
|15.04
|$380
|9
|Mission: Impossible—The Final Reckoning
|$197,4
|$64,0
|3,861
|23.05
|19.08
|$400
|10
|Thunderbolts*
|$190,3
|$74,3
|4,330
|2.05
|1.07
|$180
|11
|F1: Film
|$189,5
|$57,0
|3,732
|27.06
|22.08
|$300
|12
|Obecność 4: Ostatnie namaszczenie
|$161,5
|$84,0
|3,802
|5.09
|-
|$55
|13
|Zniknięcia
|$150,7
|$43,5
|3,631
|8.08
|9.09
|$38
|14
|Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi
|$138,1
|$51,6
|3,523
|16.05
|17.06
|$50
|15
|Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
|$118,2
|$70,6
|3,342
|12.09
|-
|$20
Jednak to nie Anderson
był najlepiej ocenianą premierą tygodnia. Maksymalną ocenę A+
w CinemaScore otrzymała familijna produkcja "Koci domek Gabi: Film"
. Kinowa wersja serialu animowanego "Koci domek Gabi
" zadebiutowała na drugim miejscu zarabiając na otwarcie 13,7 mln dolarów. Wynik może mało imponujący, ale też i budżet filmu nie był zbyt duży (32 mln dolarów).
Tymczasem fatalna passa studia Lionsgate wciąż trwa. Horror "Strangers 2"
został zignorowany przez widzów zarabiając zaledwie 5,9 mln dolarów. Jest to pierwszy film w tej serii, który na otwarcie nie zgarnął przynajmniej 10 milionów dolarów. Kto wie, jego wynik łączny może być niewiele wyższy. Na szczęście dla studia, ta seria powstaje praktycznie za grosze. Budżet wyniósł bowiem zaledwie 8 milionów dolarów.
W pierwszej dziesiątce znalazło się jeszcze miejsce dla nowości z Indii - gangsterskiego akcyjniaka "They Call Him OG"
. Obraz zarobił w weekend 1,4 mln dolarów. Jednak prawdziwym hitem był w czwartek, przez co w sumie na koncie ma 5 milionów dolarów.
Box Office USA: 26-28 września 2025
*wynik otwarcia z samego weekendu
| #
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|Jedna bitwa po drugiej (NOWOŚĆ)
|$19,3*
|$22,4
|1
|3634
|2
|Koci domek Gabi: Film (NOWOŚĆ)
|$9,9*
|$13,7
|1
|3500
|3
|Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle (-2)
|$7,1
|$118,18
|3
|2984
|4
|Obecność 4: Ostatnie namaszczenie (-1)
|$6,86
|$161,45
|4
|3083
|5
|Strangers 2 (NOWOŚĆ)
|$5,9
|$5,9
|1
|2690
|6
|Jestem nim (-4)
|$3,65
|$20,79
|2
|3168
|7
|Wielki marsz (-2)
|$3,4
|$28,81
|3
|2297
|8
|Downton Abbey. Wielki finał (-4)
|$3,3
|$39,01
|3
|2829
|9
|They Call Him OG (NOWOŚĆ)
|$1,4
|$5,0
|1
|800
|10
|Wielka, odważna, piękna podróż (-4)
|$1,25
|$5,92
|2
|3330
Najważniejszą premierą nadchodzącego tygodnia będzie muzyczne wydarzenie kinowe "Taylor Swift | The Official Release Party of a Showgirl"
. Zobaczyć będzie można również "Anemone"
z powracającym do aktorstwa Danielem Day-Lewisem
, "Smashing Machine"
z walczącym o Oscara Dwayne'em Johnsonem
oraz horror "Bone Lake"
.
O widza powalczą też starsze tytuły wracające do kin po dłuższej przerwie: "Avatar: Istota wody"
, "Kacper"
i "Perfect Blue"
.