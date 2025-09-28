Newsy Filmy Box office Box Office USA: WB znów to zrobiło! Rekordowy Paul Thomas Anderson
Dla Warner Bros. rok 2025 już dobiega końca. "Jedna bitwa po drugiej" to ostatnia duża premiera studia do końca grudnia. WB kończy rok 2025 triumfalnie. Film Paula Thomasa Andersona zdobył pozycję lidera i sprzedał się lepiej od oczekiwań.

"Jedna bitwa po drugiej" to dziesiąty numer jeden Warner Bros. w tym roku. Aktualne szacunki mówią o otwarciu na poziomie 22,4 mln dolarów. Przed premierą nie było pewne, czy film zdoła dobić do 20 milionów dolarów.

Taki wynik oznacza absolutny rekord otwarcia w karierze reżysera Paula Thomasa Andersona. Co więcej już teraz jest praktycznie trzecim najbardziej kasowym jego filmem w ogóle (numerem jeden jest na razie "Aż poleje się krew" z wynikiem 40,2 mln dolarów).

Te wyniki powinny wprawiać twórców i producentów w stan euforii. Tak jednak nie jest. Powód jest prozaiczny – budżet. "Jedna bitwa po drugiej" była filmem kosztownym. Szacunki mówią nawet o 140 milionach dolarów. Przy takich kosztach otwarcie powinno być na poziomie 40-50 milionów dolarów, kwota 22 milionów w normalnych warunkach byłaby uznana za klapę.

Aby się zwrócić film musi w kolejnych tygodniach notować małe spadki. Pewne szanse na to są. W CinemaScore obraz otrzymał ocenę A, co sugeruje, że widzowie będą go polecać swoim znajomym. Z drugiej strony październikowa konkurencja nie śpi i w efekcie, choć będzie to najbardziej kasowy film Paula Thomasa Andersona, to jednak potrzebna będzie pomoc rynku cyfrowej dystrybucji, by produkcja się zwróciła.

Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



#Tytułzarobił w sumie
otwarcieliczba kin
premieraVOD
budżet
1
Minecraft: Film
$423,9$162,84,2894.0413.05$150
2
Lilo & Stitch
$423,8$146,04,41023.0522.07$100
3Superman$354,1$125,04,27511.0715.08$364*
4Jurassic World: Odrodzenie $339,6$92,04,3242.075.08$180
5Grzesznicy
$278,6$48,03,34718.043.06$90
6Fantastyczna 4: Pierwsze kroki$274,0$117,64,12525.0723.09$200
7Jak wytresować smoka$263,0$84,64,37313.0615.07$150
8Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat $200,5$88,84,10514.0215.04$380
9Mission: Impossible—The Final Reckoning $197,4$64,03,86123.0519.08$400
10Thunderbolts* $190,3$74,34,3302.051.07$180
11F1: Film $189,5$57,03,73227.0622.08$300
12Obecność 4: Ostatnie namaszczenie $161,5$84,03,8025.09-$55
13Zniknięcia $150,7$43,53,6318.089.09$38
14Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi $138,1$51,63,52316.0517.06$50
15
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle$118,2$70,63,34212.09-$20
*Niektóre źródła podają 225 mln

Jednak to nie Anderson był najlepiej ocenianą premierą tygodnia. Maksymalną ocenę A+ w CinemaScore otrzymała familijna produkcja "Koci domek Gabi: Film". Kinowa wersja serialu animowanego "Koci domek Gabi" zadebiutowała na drugim miejscu zarabiając na otwarcie 13,7 mln dolarów. Wynik może mało imponujący, ale też i budżet filmu nie był zbyt duży (32 mln dolarów). 

Tymczasem fatalna passa studia Lionsgate wciąż trwa. Horror "Strangers 2" został zignorowany przez widzów zarabiając zaledwie 5,9 mln dolarów. Jest to pierwszy film w tej serii, który na otwarcie nie zgarnął przynajmniej 10 milionów dolarów. Kto wie, jego wynik łączny może być niewiele wyższy. Na szczęście dla studia, ta seria powstaje praktycznie za grosze. Budżet wyniósł bowiem zaledwie 8 milionów dolarów.

W pierwszej dziesiątce znalazło się jeszcze miejsce dla nowości z Indii - gangsterskiego akcyjniaka "They Call Him OG". Obraz zarobił w weekend 1,4 mln dolarów. Jednak prawdziwym hitem był w czwartek, przez co w sumie na koncie ma 5 milionów dolarów.

Box Office USA: 26-28 września 2025



#Tytułzarobił w weekendzarobił w sumietyg. na ekraniekina
1
Jedna bitwa po drugiej (NOWOŚĆ) 
$19,3*$22,413634
2Koci domek Gabi: Film (NOWOŚĆ)
$9,9*$13,713500
3Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle (-2)$7,1$118,1832984
4Obecność 4: Ostatnie namaszczenie (-1)
$6,86$161,4543083
5Strangers 2 (NOWOŚĆ)
$5,9$5,912690
6Jestem nim (-4)$3,65$20,7923168
7Wielki marsz (-2)$3,4$28,8132297
8Downton Abbey. Wielki finał (-4)$3,3$39,0132829
9They Call Him OG (NOWOŚĆ)
$1,4$5,01800
10Wielka, odważna, piękna podróż (-4)$1,25$5,9223330
*wynik otwarcia z samego weekendu

Najważniejszą premierą nadchodzącego tygodnia będzie muzyczne wydarzenie kinowe "Taylor Swift | The Official Release Party of a Showgirl". Zobaczyć będzie można również "Anemone" z powracającym do aktorstwa Danielem Day-Lewisem, "Smashing Machine" z walczącym o Oscara Dwayne'em Johnsonem oraz horror "Bone Lake".

O widza powalczą też starsze tytuły wracające do kin po dłuższej przerwie: "Avatar: Istota wody", "Kacper" i "Perfect Blue".

