Jim Broadbent w ekranizacji bestsellera Rachel Joyce

to historia niezwykłego człowieka, który wyrusza w niezwykłą podróż. Harold wiedzie życie bez szczególnego celu, dopóki nie dowiaduje się, że jego dawna przyjaciółka Queenie umiera. Wyrusza w wędrówkę przez Anglię, aby się z nią zobaczyć. Podróż Harolda stanowi celebrację życia, która pomaga nam sobie uświadomić, że porażka i strata - tak samo jak sukces i radość - mogą nas ukształtować.Filmoparty jest na inspirującej, poruszającej najczulsze struny bestsellerowej powieści Rachel Joyce. Nominowaną do Man Booker Prize książkę sprzedano już w prawie 4 milionach egzemplarzy na całym świecie. W filmowej adaptacji wystąpili zdobywca Oscara Jim Broadbent (" Iris ") i Penelope Wilton (" Downton Abbey "). Za reżyserię odpowiada Hettie Macdonald (" Doktor Who "), za scenariusz - autorka książki Rachel Joyce.- mówi reżyserka filmu Hettie Macdonald