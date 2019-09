Jonah Hill złoczyńcą w "The Batman"

Getty Images © Matthias Nareyek







) i Jeffrey Wright ) negocjują role u boku Roberta Pattinsona w komiksowym widowiskuDwukrotnie nominowany do Oscara Hill dostał propozycję zagrania jednego z przeciwników tytułowego bohatera: Pingwina albo Człowieka Zagadki. Gwiazdor ma podjąć ostateczną decyzję po rozmowach z reżyserem oraz autorem scenariusza, Mattem Reevesem ). Z kolei Wright negocjuje rolę komisarza Gordona.Według niepotwierdzonych informacji, akcja "The Batman" będzie osadzona w latach 90. Film pomyślany jest jako historia detektywistyczna, z której dowiemy się, dlaczego Batman jest w komiksach nazywany najwspanialszym detektywem świata.Zdjęcia do filmu powinny rozpocząć się na początku przyszłego roku. Premiera: 24 czerwca 2021 roku.