Już możecie zagrać w specjalne demo polskiego "Liberated"

Polskie studio Atomic Wolf przygotowało na tegoroczne GDC i EGX London specjalne demo swojej nadchodzącej produkcji, jednak obydwie imprezy odwołano, ze względu na epidemię koronawirusa. Twórcy zdecydowali się w tej sytuacji przygotowany kod udostępnić graczom na platformie Steam.Demo możecie pobrać udając się podi grać w nie do 23 marca.Akcjaw całości rozgrywa się na kartach interaktywnego komiksu. Z kadru na kadr ręcznie rysowana powieść wizualna przeistacza się w dwuwymiarową grę akcji. To przełomowe połączenie dwóch mediów, łączące to, co w nich najlepsze.to niepokojąco prawdopodobna dystopia. W bliskiej przyszłości społeczeństwo always online w imię wygody i bezpieczeństwa daje władzom przyzwolenie na nieograniczoną kontrolę. Pojawiają się jednak buntownicy – grupa znana jako Liberated.Gra zadebiutuje w drugim kwartale tego roku na konsoli Nintendo Switch, a poźniej na komputerach PC.