KONKURS GRAND VIDEO AWARDS 2018

Grand Video Awards to konkurs dla najlepszych twórców wideo w sieci organizowany przez magazyn "Press".Zwycięzcy tegorocznej edycji zostaną wybrani w 10 kategoriach: Vlog, Gaming, Wideotutorial, Lifestyle, Wideo popularnonaukowe, Hobby, Kultura, Rozrywka, Publicystyka i wideorozmowa oraz Branded content.W tym roku nagrody zostaną też przyznane w trzech kategoriach specjalnych: Debiut Roku, Osobowość Roku i Nagroda WidzówPrace oceni jury złożone z wybitnych fachowców z dziedziny wideo, filmu, dźwięku, realizacji, nowych mediów, reklamy oraz marketingu. W konkursie mogą wziąć udział twórcy, którzy ukończyli 16 lat.W nowej kategorii można zgłaszać filmy, które pokazują hobby, styl życia, kulturę, rozrywkę lub wydarzenia związane z zieloną Warszawą.Prace zostaną ocenione przez jury wskazane przez Urząd Miasta st. Warszawa, a zwycięzca konkursu zostanie nagrodzony podczas gali GVA 11 październikaNa wszystkie zgłoszenia czekamy do. Można je przesyłać przy pomocy formularza na stronie Grandvideoawards.pl . Dostępny jest tam też regulamin konkursu . Zwycięzców poznamy podczas uroczystej gali 11 października w warszawskim kinie Iluzjon."Press"WarszawyASUSBridge 2 FunBGŻ BNP Paribas, UPC, Urząd M. St. Warszawy, Audio Network, OTO Film, Labcon, Warszawska Szkoła FilmowaGamellon, Talent Media, Mediakraft, Get Hero, Video Brothers, LifeTubeGazeta.pl, Cojestgrane24, Wyborcza.pl, Filmweb, Tube news, Jetline, Brand24, YT360, ApyNews