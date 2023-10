KRWAWA GADKA: Co oglądać w Halloween?, ft. OhMyBlood!

Co dwie dynie, to nie jedna! W najnowszym odcinku "Krwawej gadki" Michał znów łączy siły z Wojtkiem Hołyszem z kanału OhMyBlood! Tym razem, by miłośnikom szalonych komediohorrorów a także znacznie cięższych klimatów polecić najlepsze filmy na halloweenowy wieczór. " Wcielenie ", " Halloween ", " Babadook ", "Blisko ciemności " - to dopiero początek...