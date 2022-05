Karlowe Wary 2022: "Fucking Bornholm" i Tomasz Wasilewski walczą o nagrody

Trzy polskie produkcje w Konkursie Głównym. Tomasz Wasilewski w nowym konkursie Proxima

Zwiastun filmu "Fucking Bornholm"

Festiwal w Karlowych Warach ogłosił tytuły filmów, które będą w tym roku walczyć o nagrody. W programie znalazło się całkiem sporo polskich twórców. 56. edycja festiwalu odbędzie się w dniach 1-9 lipca.Polacy obecni na tegorocznym festiwalu w Karlowych Warach będą mieli komu kibicować. O Kryształowy Globus powalczą trzy związane z naszym krajem produkcje.Pierwszą jest obecny teraz na naszych ekranach kinowych " Fucking Bornholm Anny Kazejak . Jest to obraz pokolenia dzisiejszych 40-latków, współczesny komediodramat, który dotyka tematu tożsamości w czasach, gdzie znane nam do tej pory wzorce przestały mieć znaczenie. Film powstał na podstawie słuchowiska Empik Go, nagrodzonego Bestsellerem Empiku.Drugą jest koprodukcja polsko-czeska " Hranice lásky ". To pełnometrażowy debiut polskiego reżysera Tomasza Wińskiego , absolwenta praskiej FAMU. Jest to historia Petra i Hany, którzy próbując uniknąć kryzysu w związku, decydują się na jego otwarcie. Początkowa euforia i przygody pełne adrenaliny zamieniają się w rollercoaster emocji i konkurs wzajemnego zadawania coraz mocniejszych ciosów.Trzecią jest czesko-słowacko-polska koprodukcja " Slovo ", którą wyreżyserowała Beata Parkanová . Akcja filmu rozgrywa się latem 1968 roku i jest portretem rodziny małomiasteczkowego notariusza, lokalnego autorytetu moralnego, oraz jego bezinteresownej żony.Z kolei w nowej sekcji konkursowej Proxima zaprezentowani zostaną " Głupcy ", czyli nowy film Tomasza Wasilewskiego , którego " Płynące wieżowce " dziewięć lat temu zostały nagrodzone w Karlowych Warach. Jest to historia 62-letniej Marleny i 42-letniego Tomasza, którzy żyją sobie szczęśliwie we własnym świecie. Idylla zostaje przerwana, kiedy Marlena decyduje się przywieźć do domu chorego syna.