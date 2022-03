Tej majówce daleko do hygge: zwiastun "Fucking Bornholm"

Teaser filmu "Fucking Bornholm"









Dwie pary – małżeństwo z długim stażem i nowy związek z Tindera, dzieci i majówkowy wjazd na sielankowy kemping. Co może pójść nie tak? Bohaterowie " Fucking Bornholm " w reżyserii Anny Kazejak przekonają się, że wszystko, a jeden incydent jest w stanie uruchomić prawdziwą lawinę. Poniżej znajdziecie teaserowy zwiastun oraz plakat filmu, który trafi do kin 6 maja.W " Fucking Bornholm " grupa przyjaciół wybiera się z dziećmi na tradycyjny wyjazd na długi weekend, który od lat spędzają na duńskiej wyspie Bornholm. Incydent między dziećmi wywoła falę kryzysu w ich relacjach. Każda z par sprawia wrażenie szczęśliwej, ale czy tak jest naprawdę? Czy żyją pozorami? Film, w którym główne role zagrali Agnieszka Grochowska Grzegorz Damięcki , dotyka tematu tożsamości w czasach, gdzie znane nam do tej pory wzorce przestały mieć znaczenie.Projekt " Fucking Bornholm " przeszedł wyjątkową ścieżkę – najpierw powstał scenariusz, na bazie którego zrealizowano serial audio (Bestseller Empiku). Ten był z kolei podstawą książki i audiobooka. Na koniec zrealizowano zdjęcia do filmu fabularnego, którego teaser dzisiaj prezentujemy. Wszystkie te odsłony łączy nazwisko Anny Kazejak – współautorki scenariusza, autorki książki i reżyserki wersji filmowej, która tak mówi o projekcie:Producentem filmu jest Friends With Benefits Studio. Koproducentami TVN, Zachodniopomorski Fundusz Filmowy oraz Empik Go. Film powstał na podstawie słuchowiska Empik Go. Dystrybucja w Polsce: NEXT FILM.