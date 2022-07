Kasa, orgie, dragi. The Weeknd, Lily-Rose Depp u twórcy "Euforii"

O czym opowiada serial "The Idol"?

HBO zaprezentowało pierwszy teaser serial " The Idol ". Wy materiał wideo możecie obejrzeć poniżej:Główną bohaterką serialu jest popowa piosenkarka, która rozpoczyna romans z enigmatycznym właścicielem klubu w Los Angeles. Mężczyzna jest w rzeczywistości przywódcą tajemniczej sekty.Gwiazdami serialu są Lily-Rose Depp The Weeknd . Za projekt odpowiada Sam Levinson , który dla HBO przygotował wcześniej jeden z największych hitów stacji ostatnich lat, serial " Euforia ".Projekt został zapowiedziany w czerwcu 2021 roku. Wszystko szło dobrze, zaangażowano obsadę i ekipę. Potem okazało się, że kształt serialu nie pasuje twórcom. W kwietniu ogłoszono, że " The Idol " zostanie przerobiony, by pasować do nowej wizji artystycznej. Część obsady została wymieniona.Autorami scenariusza są The Weeknd The Weeknd jest też jednym z producentów. Projekt powstał we współpracy z A24.