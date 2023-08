"Idol" może być tylko jeden? Czy HBO szykuje kontynuację serialu?

To koniec "Idola"?

Kontrowersje wokół "Idola"

"Idol" w programie Serial Killers

Odpowiedzialne za produkcję HBO podjęło decyzję o zakończeniu prac nad " Idolem ". Poinformowano o tym w oficjalnym oświadczeniu:– możemy przeczytać.Według źródeł, na które powołuje się The Hollywood Reporter, losy " Idola " ważyły się długo. Serial nie był wprawdzie planowany jako produkcja wielosezonowa, istniała jednak możliwość, że po pięcioodcinkowym pierwszym sezonie powstanie kontynuacja.Za " Idola " to odpowiadają wspólnie Sam Levinson (" Euforia "), Reza Fahim oraz megagwiazda muzyki pop The Weeknd . Serial zaczął budzić olbrzymie emocje na długo przed tym, jak zadebiutował na antenie HBO. Najpierw z powodu różnic artystycznych plan zdjęciowy opuściła reżyserka Amy Seimetz , w efekcie czego za kamerą stanął Levinson . Niedługo później magazyn "Rolling Stone" opublikował obszerny artykuł, w którym opisano kulisy powstawania " Idola ". Z tekstu dowiedzieliśmy się, że na planie panował nieprawdopodobny chaos. Twórcy nie potrafili osiągnąć porozumienia, w wyniku czego zdjęcia przeciągały się w nieskończoność. Nieoficjalnie mówi się, iż z powodu opóźnień budżet " Idola " wzrósł o kilkadziesiąt milionów dolarów.Zachęcamy do obejrzenia odcinka programu Serial Killers, w którym Jakub Popielecki i Julia Taczanowska rozmawiają o " Idolu ":