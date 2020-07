Kevin Macdonald i Ridley Scott szykują nowy "Dzień z życia"

Dziesięć lat po realizacji dokumentu " Dzień z życia Kevin Macdonald przygotowują jego kontynuację zatytułowaną "Life in a Day 2020". Dzień z życia " był skomponowany z 80 tysięcy amatorskich materiałów nadesłanych przez użytkowników YouTube'a. Tym razem twórcy raz jeszcze zaproszą ludzi z całego świata do nadsyłania filmików dokumentujących jeden dzień z życia na Ziemi - tym razem będzie to 25 lipca 2020.Zarejestrowany tego dnia materiał należy do 2 sierpnia zgłosić na YouTube'owej stronie projektu. Zgłoszenia zostaną przejrzane przez 30-osobowy międzynarodowy zespół weryfikatorów. Następnie materiałami zajmie się trójka montażystów: Mdhamiri Á Nkemi Nse Asuquo . Reżyserem projektu jest Macdonald , a Scott pełni rolę producenta., powiedział Macdonald Film ma mieć premierę na przyszłorocznym Festiwalu Sundance oraz na serwisie YouTube.