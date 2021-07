Kina we Francji tylko dla osób z paszportem covidowym

Z obawy przed wariantem Delta (i kolejnymi) wirusa SARS-CoV-2 odpowiadającego za chorobę COVID-19 we Francji od 21 lipca wprowadzone zostaną nowe przepisy dotyczące funkcjonowania w przestrzeni publicznej.



Otóż od 21 lipca do kina będzie można wejść wyłącznie po okazaniu dowodu pełnego zaszczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 lub negatywnego wyniku testu. Tym dowodem będzie europejski certyfikat zwany powszechnie paszportem covidowym.



Początkowo dokument będzie niezbędny, jeśli osoba zechce wybrać się do kina, teatru, parku rozrywki lub na koncert. Od sierpnia ma również obowiązywać w barach, restauracjach, kafejkach, centrach handlowych, samolotach i pociągach.