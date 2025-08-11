Młody Rambo wybrany! Użytkownicy Netfliksa dobrze go znają

W maju informowaliśmy, że w przygotowaniu jest nowy film o Johnie Rambo. Wygląda na to, że wszystkim się spieszy z jego realizacją, bo trzy miesiące później wiemy już, kto zagra w nim główną rolę.
Z serialu "Zwerbowany" do prequela "Pierwszej krwi"
Szczegóły projektu nie są na razie znane. Wiadomo jedynie tyle, że będzie to opowieść o młodym Johnie Rambo w czasach wojny w Wietnamie
. Obraz planowany jest więc jako prequel filmu "Rambo: Pierwsza krew"
.
Twórcy musieli szybko znaleźć odtwórcę głównej roli, bo początek zdjęć do niezatytułowanego filmu zaplanowany jest na październik. Mają być kręcone w Tajlandii.
Ostatecznie rolę Johna Rambo
dostanie Noah Centineo
. A w każdym razie tak twierdzi portal Deadline.
Noah Centineo Getty Images © Frazer Harrison
jest oczywiście najlepiej znany z produkcji platformy Netflix. To udział w takich produkcjach jak cykl "Do wszystkich chłopców, których kochałam
", filmy "Sierra Burgess jest przegrywem
", "Wynajmij sobie chłopaka
" oraz w serialu "Zwerbowany
" otworzył mu wrota do popularności.
W kinie jednak nie jest jeszcze szczególnie rozpoznawany. Przez długi czas był kandydatem na He-Mana w widowisku "Masters of the Universe
", ale ostatecznie angaż otrzymał Nicholas Galitzine
. Ostatnio zagrał jednak w filmie "Wojna
" i mówi się o tym, że pojawi się w growym widowisku "Street Fighter
".
Reżyserem nowego filmu o Rambo
jest Fin, Jalmari Helander
, który nakręcił wcześniej krwawy obraz wojenny "Sisu
". Za scenariusz odpowiadają Rory Haines
i Sohrab Noshirvani
. W ich filmografii jest m.in. "Black Adam
", w którym wystąpił też Noah Centineo
.
Zwiastun serialu "Zwerbowany"