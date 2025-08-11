Newsy Filmy Młody Rambo wybrany! Użytkownicy Netfliksa dobrze go znają
Filmy

Młody Rambo wybrany! Użytkownicy Netfliksa dobrze go znają

W maju informowaliśmy, że w przygotowaniu jest nowy film o Johnie Rambo. Wygląda na to, że wszystkim się spieszy z jego realizacją, bo trzy miesiące później wiemy już, kto zagra w nim główną rolę.

Z serialu "Zwerbowany" do prequela "Pierwszej krwi"



Szczegóły projektu nie są na razie znane. Wiadomo jedynie tyle, że będzie to opowieść o młodym Johnie Rambo w czasach wojny w Wietnamie. Obraz planowany jest więc jako prequel filmu "Rambo: Pierwsza krew".

Twórcy musieli szybko znaleźć odtwórcę głównej roli, bo początek zdjęć do niezatytułowanego filmu zaplanowany jest na październik. Mają być kręcone w Tajlandii.

Ostatecznie rolę Johna Rambo dostanie Noah Centineo. A w każdym razie tak twierdzi portal Deadline.

02.jpg Getty Images © Frazer Harrison


Noah Centineo jest oczywiście najlepiej znany z produkcji platformy Netflix. To udział w takich produkcjach jak cykl "Do wszystkich chłopców, których kochałam", filmy "Sierra Burgess jest przegrywem", "Wynajmij sobie chłopaka" oraz w serialu "Zwerbowany" otworzył mu wrota do popularności.

W kinie jednak nie jest jeszcze szczególnie rozpoznawany. Przez długi czas był kandydatem na He-Mana w widowisku "Masters of the Universe", ale ostatecznie angaż otrzymał Nicholas Galitzine. Ostatnio zagrał jednak w filmie "Wojna" i mówi się o tym, że pojawi się w growym widowisku "Street Fighter".

Reżyserem nowego filmu o Rambo jest Fin, Jalmari Helander, który nakręcił wcześniej krwawy obraz wojenny "Sisu". Za scenariusz odpowiadają Rory Haines i Sohrab Noshirvani. W ich filmografii jest m.in. "Black Adam", w którym wystąpił też Noah Centineo.

Zwiastun serialu "Zwerbowany"




