The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Kingsley+Ben-Adir+i+Archie+Madekwe+zagraj%C4%85+braci.+Dramat-163572
Kingsley Ben-Adir i Archie Madekwe zagrają braci. Dramat
źródło: Getty Images
autor: John Nacion
Dwóch braci, trzy dekady tajemnic i spotkanie, które przewróci ich życie do góry nogami – tak zapowiada się brytyjski dramat "The Arrival", pełnometrażowy debiut reżyserski Bijana Sheibaniego. W głównych rolach występują Kingsley Ben-Adir i Archie Madekwe

GettyImages-2230450955.jpg Getty Images © JC Olivera

"The Arrival" – fabuła



Film opowiada historię dwóch braci – Raheema (Madekwe) i Toma (Ben-Adir) – którzy spotykają się po raz pierwszy jako dorośli. Rozdzieleni w dzieciństwie próbują odbudować więź, ale ich ponowne spotkanie otwiera stare rany i odkrywa sekrety rodzinne sprzed trzydziestu lat.

Scenariusz filmu powstał na podstawie sztuki Sheibaniego o tym samym tytule. Reżyser odpowiada też za scenariusz. Wśród producentów znalazł się Michael Fassbender

Na ekranie występują też: Joanna Scanlan oraz francuski aktor Alex Descas.

Zdjęcia do filmu już się zakończyły. 

Kingsley Ben-Adir i Archie Madekwe – skąd ich znamy



Widzowie mogą pamiętać Kingsleya Ben-Adira m.in. z takich filmów "Barbie", gdzie wcielał się w jednego z Kenów, z "Pewnej nocy w Miami...", gdzie grał Malcoma X, a w ostatnim czasie z "Boba Marleya: One Love", gdzie wystąpił w głównej tytułowej roli. 

Archie Madekwe grał natomiast m.in. w "Saltburn" i "Gran Turismo". 

Kingsley Ben-Adir w "Barbie" – zobacz zwiastun



