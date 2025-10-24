Kingsley Ben-Adir i Archie Madekwe zagrają braci. Dramat

Dwóch braci, trzy dekady tajemnic i spotkanie, które przewróci ich życie do góry nogami – tak zapowiada się brytyjski dramat "The Arrival", pełnometrażowy debiut reżyserski Bijana Sheibaniego. W głównych rolach występują Kingsley Ben-Adir i Archie Madekwe.
Getty Images © JC Olivera
"The Arrival" – fabuła
Film opowiada historię dwóch braci – Raheema (Madekwe
) i Toma (Ben-Adir
) – którzy spotykają się po raz pierwszy jako dorośli. Rozdzieleni w dzieciństwie próbują odbudować więź, ale ich ponowne spotkanie otwiera stare rany i odkrywa sekrety rodzinne sprzed trzydziestu lat.
Scenariusz filmu powstał na podstawie sztuki Sheibaniego o tym samym tytule. Reżyser odpowiada też za scenariusz. Wśród producentów znalazł się Michael Fassbender
.
Na ekranie występują też: Joanna Scanlan
oraz francuski aktor Alex Descas
.
Zdjęcia do filmu już się zakończyły.
Widzowie mogą pamiętać Kingsleya Ben-Adira
m.in. z takich filmów "Barbie
", gdzie wcielał się w jednego z Kenów, z "Pewnej nocy w Miami...
", gdzie grał Malcoma X, a w ostatnim czasie z "Boba Marleya: One Love
", gdzie wystąpił w głównej tytułowej roli. Archie Madekwe
grał natomiast m.in. w "Saltburn
" i "Gran Turismo
".