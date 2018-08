BIULETYN: Serial "Konflikt" bez historii Diany i Karola

Getty Images © Patrick Riviere



FX zrezygnowała z drugiego sezonu serialu-antologii pod tytułem, który miał być poświęcony związkowi Karola, następcy trony brytyjskiego, i jego pierwszej żony, Diany. Nie oznacza to jednak, że sam serial został skasowany. Po prostu w jego ramach opowiedziane zostaną inne historie. [za: Deadline] Archie Madekwe dołączyli do obsady serialu Apple'a. Będzie to epicka opowieść o świecie przyszłości. Hoeks zagra królową Kane, a Madekwe będzie jej synem. [za: Deadline] Anthony Russo wyprodukują widowisko motion-capture. Za kamerą stanie kaskader Terry Notary , który napisał też scenariusz we współpracy z Johnem Brancato . Szczegóły fabuły nie są znane. Wiemy, że będzie to opowieść o przetrwaniu, zemście i odkupieniu. [za: Variety]Paramount Pictures nakręci horror o podcaście, który zabija słuchających go. Będzie to pełnometrażowa wersja filmu. Całość wyreżyserują autorzy oryginału, Holendrzy David-Jan Bronsgeest Tim Koomen . [za: Deadline] Morgan Fairchild zagra jedną z głównych ról w serialu. Punktem centralnym fabuły będzie walka o uratowanie nowojorskiego baru dla gejów o bogatej historii, który jest zagrożony zamknięciem po tym, jak niespodziewanie zmarł jego właściciel. Fairchild zagra wdowę po zmarłym właścicielu, która ma własne plany wobec miejscówki. Na jej drodze stanie młody mężczyzna ( Scott Evans ), który zrobi wszystko, by bar pozostał otwarty. [za: Variety] Ferdia Walsh-Peelo zagrają główne role w ekranizacji powieści Roba Doyle'a. Jej akcja rozgrywa się latem 2003 roku. Nastoletni Matthew zostaje wprowadzony w świat toksycznej i nihilistycznej męskości przez jego charyzmatycznego kumpla Kearneya. Chłopak zakochany jest w Jen, która będzie się zmagać z własnymi problemami. Z kolei ich znajoma Rez powoli popadać będzie w paranoję. Obraz wyreżyseruje według własnego scenariusza Eoin C. Macken. [za: Deadline] Sherilyn Fenn zagra gwiazdę niemego kina Allę Nazimovą w niezależnej biografii Rudolpha Valentino, której gwiazdą i reżyserem jest Vladislav Kozlov . Film nosi tytuł. [za: Deadline] James Foley został wybrany na stanowisko reżysera filmu. Obraz opowie prawdziwą historię Franka Morrisa, który wraz z braćmi Anglin 11 lub 12 czerwca 1962 roku uciekł z więzienia Alcatraz. Los zbiegów pozostaje nieznany. W 1979 FBI uznało, że cała trójka utopiła się podczas ucieczki (choć ich ciał nigdy nie odnaleziono). Z kolei United States Marshals Service uważa ich sprawę za otwartą i za całą trójką rozesłane zostały aktualne do dziś listy gończe. [za: Collider]