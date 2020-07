Kino żyje! Sequel "Zombie express" pierwszym megahitem od marca

Podczas gdy największy dotąd rynek kinowy (czyli amerykański) wciąż wygląda cherlawo, Azja w imponującym tempie wraca do czasów sprzed pandemii COVID-19. W minionym tygodniu - zgodnie zresztą z przewidywaniami - mieliśmy do czynienia z pierwszym prawdziwym box-office'owym przebojem. To koreański " Ban-do " (Peninsula).Sequel " Zombie express " zadebiutował w ubiegłym tygodniu w pięciu krajach Dalekiego Wschodu. Wszędzie zajął pierwsze miejsce i po pięciu dniach wyświetlania na jego koncie jest już prawie(według obecnych doniesień: 20,82 mln dolarów).Oczywiście najlepiej obraz poradził sobie w rodzimej Korei Południowej. " Ban-do " w środę odnotował rekord jednodniowego otwarcia 2020 roku. Zaś do niedzieli włącznie zarobił ażNa Tajwanie 76% wszystkich biletów kinowych sprzedano właśnie na seanse " Ban-do ". Obraz zarobił tamW Wietnamie sequel " Zombie express " nie miał jeszcze premiery. W weekend odbyły się jedynie pokazy przedpremierowe. Mimo to obraz zajął pierwsze miejsce z wynikiem. Jest to nowy rekord otwarcia koreańskiego filmu w Wietnamie. Ban-do " zadebiutował także w Malezji (gdzie zarobił 955 tys. dolarów) i w Singapurze (skąd pochodzi 795 tys. dolarów).Poniżej prezentuje zwiastun filmu: