Kino CINEMA3D w Atrium Reduta gotowe. Otwarcie już dziś

Nowy multipleks CINEMA3D zadebiutuje w Warszawie już 9 listopada. To bardzo dobra informacja dla miłośników premier kinowych zamieszkujących takie dzielnice jak: Ochota, Włochy, Ursus oraz Pruszków.- informuje Bogusław Doroszko - Dyrektor Operacyjny Cinema 3D S.A.CINEMA3D zapewnia swoim widzom premierowe seanse w technologii 2D/4K i 3D oraz bogaty wybór oferty alternatywnej.– mówi Bogusław Doroszko - Dyrektor Operacyjny Cinema 3D S.A.Wszystkie sale kinowe są w pełni klimatyzowane i dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Obiekt wyposażony został w najnowocześniejsze, dostępne na rynku rozwiązania kinotechniczne, tj. System dźwięku przestrzennego Dolby ATMOS, srebrne pływające ekrany. Na każdej z sześciu sal za najwyższą jakość projekcji odpowiadają laserowe projektory oraz system projekcji DeptQ 3D. Dla komfortu widzów wszystkie fotele zostały wykonane z najwyżej klasy materiałów.- mówi Jarosław Pantol Wiceprezes Zarządu Cinema3D SA.CINEMA3D oprócz najwyższej jakości rozwiązań kinotechnicznych oferuje swoim widzom również przystępne ceny biletów. W wybrane dni na seans 2d można się wybrać już za 14, 90 zł. Specjalne ceny biletów obowiązują w każdą środę. Na seans za jedyne 12 zł można się wybrać korzystając z promocji "Bueno czwartek". Bilety ulgowe przysługują: dzieciom i młodzieży szkolnej, studentom do 26 roku życia oraz seniorom od 60 roku życia. Dzieciom do lat 3, pod opieką osoby dorosłej przysługuje wstęp bezpłatny. Szczegółowy cennik podany jest na stronie internetowej kina.W repertuarze kina w najbliższym czasie nie zabraknie najbardziej oczekiwanych premier kinowych. Już od pierwszego dnia w repertuarze kina znajdzie się długo wyczekiwana premiera polskiej komedii. Jeszcze w listopadzie kino pokaże takie hity jak:, film familijnyi wiele innych.Repertuar nowego kina a Atrium Reduta znajduje się tutaj: http://www.cinema3d.pl/warszawa-atrium-reduta/ Projektory z laserowym źródłem światła serii DLP i BLP, w które wyposażone jest kino Atrium Reduta, to najnowsza generacja tego typu sprzętu. Oferują obraz o zwiększonym kontraście oraz rozdzielczości 2K i 4K i maksymalnej mocy świetlnej 24 500 lumenów. Technologia laserowa zapewnia obraz z doskonale odwzorowanymi barwami o wysokim kontraście i bardzo dobrej ostrości. Projektor dedykowany do sal premierowych z największymi ekranami. Projektory są przystosowane do projekcji w najwyższej jakości obrazu 4K oraz projekcji trójwymiarowych w systemie DepthQ 3D. Technologia ta pozwala wyświetlać filmy 3D na pływającym srebrnym ekranie ze zwiększoną ilością klatek na sekundę. Poza tym do odbioru seansów w 3D wystarczą niedrogie pasywne okulary, które po nabyciu w kasie kina pozostają własnością widza. Tym samym nie będzie potrzeby ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z wypożyczaniem okularów.High Performance Stereo z dumą prezentuje system All Seats Hear StereoTM, dzięki któremu najlepsze miejsca na widowni nie są już tylko na środku! Ze wszystkich miejsc słychać znakomicie dźwięk stereofoniczny – przestrzenny. Cała widownia siedząca przed ekranem usłyszy pełny i odpowiednio zrównoważony dźwięk stereofoniczny - przestrzenny. Konstruktor systemu Mr John F Allen uzyskuje tak znakomite rezultaty poprzez odpowiednie kształtowanie i rozłożenie pola dźwiękowego na całej widowni. Wszystkie głośniki w systemie HPS4000 współpracują z tubami akustycznymi, które przede wszystkim pozwalają specjalnie modelować kierunkowość promieniowania dźwięku.Obiekt CINEMA3D, zachwyci widzów rewolucyjnym systemem dźwiękowym - Dolby ATMOS. Jest to rozwiązanie, w którym każdy głośnik może w tym samym czasie odtworzyć zupełnie inne dźwięki, dzięki czemu projekcja filmu oddziałuje na widza nie tylko obrazem, ale i pełną przestrzennością dźwięku. Głośniki w systemie Dolby ATMOS, znajdują się zarówno z przodu, z tyłu oraz na suficie sali kinowej, tworząc tym samym otaczającą widzów głębię dźwięku.Dla wygody widzów wszystkie 6 sal kinowych wyposażane są w fotele wykonane z materiałów wysokiej jakości. Wygoda siedzenia połączona z funkcjonalnością użytkowania zapewnia wysoki komfort. Dla najbardziej wymagających widzów, oddano do dyspozycji ulokowane w najlepszych miejscach fotele VIP.6 nowoczesnych sal kinowych6 projektorów laserowychSeanse 2D/4K i 3D1198 skórzanych foteli197 miejsc SUPER VIP131m2 - powierzchnia srebrnego ekranu na sali ATMOS58 niezależnych głośników w systemie dźwięku: Dolby ATMOS28.800W - Łączna moc systemu dźwiękowego na sali ATMOSBilety już od 14,90 zł w ofercie Super Środa8 stanowisk obsługi widzów – w modelu "Dual kasa"Bezpłatny parking do 5 godzin dla widzów kina