Kino kryzysów: Pokaz "Present.Perfect" w CSW Zamek Ujazdowski

Pokaz filmu "Present.Perfect"

Konflikt, paraliż, katastrofa – to słowa odmieniane dziś przez wszystkie przypadki. Kryzys ekologiczny, finansowy i geopolityczny, w obliczu którego stoi ludzkość, to czas przemian i szukania dróg wyjścia. Czy kryzys może być konstruktywny i nieść za sobą pozytywne zmiany? Przegląd filmowy Kino kryzysów w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jest poświęcony politycznym, klimatycznym i ekonomicznym załamaniom jako koniecznej części głębszej zmiany społecznej.Czy każdemu przełomowi historycznemu odpowiada gatunek, w którym najlepiej wyraża się duch epoki? W całorocznym programie Kino kryzysów znalazły się eksperymentalne dokumenty, które nie tylko opisują współczesne zmiany społeczne, ale są także dobrym punktem wyjścia do refleksji o formalnych i etycznych aspektach obrazowania kryzysów.Współczesne konflikty nie dotyczą jedynie sfery polityki, ekonomii i ich społecznych konsekwencji. Towarzyszy im także kryzys prawdy i pytanie o sposoby obrazowania zmiany. Jakie problemy moralne wiążą się z reprezentacjami wojen, nierówności czy migracji uchodźców? Kryzys to stan, który wywołuje poczucie zagrożenia i katastroficzne nastroje. W jaki sposób możemy przekroczyć fatalizm i melancholię, towarzyszące schyłkowi? Podczas przeglądu zastanowimy się, czy kryzysy mogą stać się momentami napięć wyzwalających energię potrzebną do tworzenia nowych scenariuszy przyszłości.23/06/2021, 20:00 Present.Perfect " [Wan Mei Xian Zai Shi], reż. Shengze Zhu , Chiny/Hongkong/USA 2019, 124'W Chinach live-streamingi to branża warta miliony – w samym 2017 roku 422 miliony osób udostępniło swoje działania na żywo w internecie. Reżyserka z ponad 800 godzin materiału – chińskich streamingów – tworzy portret pokolenia, dla którego światy online i offline zlały się ze sobą. Shengze Zhu nie interesują jednak największe gwiazdy. Swoich bohaterów szuka na marginesach sieci. Są to osoby, dla których transmisja jest jedną z nielicznych form kontaktu z innymi ludźmi. W pewnym momencie streamerzy stali się niewygodni dla cenzury i ich możliwości zostały ograniczone. Transmisje na żywo są całkowicie apolityczne, dotyczą często codziennych spraw, ale właśnie dlatego wiele mówią o współczesnym chińskim społeczeństwie i jego problemach. Film został nagrodzony główną nagrodą na festiwalu w Rotterdamie.