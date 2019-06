Kinowa "Supergirl" szybciej niż myśleliście!

W ubiegłym roku pisaliśmy o planach realizacji widowiska kinowego. O projekcie jednak szybko zrobiło się cicho, więc zapewne większość z Was uznała, że Warner Bros. o nim zapomniało. Nic podobnego! Jak podaje Mark Hughs z Forbesa, film jest już na bardzo zaawansowanym etapie przygotowań do realizacji.Podobno zdjęcia domają ruszyć w I kwartale przyszłego roku. Jeśli źródła Hughsa mają rację, to widowisko będzie powstawać mniej więcej w tym samym czasie, co(planowany początek zdjęć to marzec lub kwiecień). A ten film ma już wyznaczoną datę premiery - czerwiec 2021 roku.Na razie niewiele wiemy na temat tego, o czym będzie opowiadać, ani kto za ten projekt odpowiada. Ostatnie doniesienia z ubiegłego roku sugerowały, że scenariusz przygotuje Oren Uziel ), a za kamerą stanie Reed Morano ). Mówiło się też, że akcja zostanie osadzona w latach 70. ubiegłego wieku, a czarnym charakterem będzie Brainiac.