Klasyki 20th Century Fox nie da się wkrótce obejrzeć w kinach?

Portal Vulture donosi o kolejnych skutkach przejęcia przez Disneya studia 20th Century Fox wraz z całą biblioteką filmów. Okazuje się, że już wkrótce klasyczne produkcje wytwórni znikną z ekranów kinowych.Vulture powołując się na informacje od organizatorów przeglądów i właścicieli kin podaje, że Disney odmawia wypożyczenia kopii filmów 20th Century Fox. Oznacza to, że kolejne pokolenia kinomanów stracą szansę obejrzenia na dużym ekranie pierwszegoi wielu innych tytułów.Tych, którzy znają praktyki Disneya, opisana powyżej sytuacja nie powinna dziwić. Disney od lat stosuje ją bowiem w odniesieniu do własnych produkcji. Obejrzenie klasycznych animacji na dużym ekranie jest niemożliwe. Disney pozwala na pokazy tylko z okazji okrągłych rocznic i od czasu do czasu oferuje na rynku kina domowego nowe wydania. Należy sądzić, że w przyszłości tytuły ten będą (przynajmniej czasowo) dostępne na platformach wytwórni Disney+ i Hulu.