Zdobywca Emmy reżyserem "Assassin's Creed"

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, Netflix przygotowuje serial fantasy "Assassin's Creed". Teraz poznaliśmy nazwisko reżysera projektu.
Chciał otworzyć restaurację, a został reżyserem "Assassin's Creed"
Serialowy "Assassin's Creed"
ma już showrunnerów, którymi są Roberto Patino
i David Wiener
. Ten pierwszy pracował m.in. przy serialu "Westworld
", ten drugi związany był chociażby z serialem "Halo
". Teraz dołączył do nich Szwed Johan Renck
. Renck
oczywiście najlepiej znany jest z serialu "Czarnobyl
", za który dostał Emmy. Po jego sukcesie filmowiec planował przejść na artystyczną emeryturę i otworzyć restaurację. Jednak nie udało mu się uwolnić od X Muzy i w efekcie był dostępny, kiedy Netflix zwrócił się do niego z tym projektem.
Serial ma już także swoje gwiazdy. W głównych rolach wystąpią Toby Wallace
i Lola Petticrew
. Na planie partnerować będą im Zachary Hart
i Laura Marcus
.
O fabule serialu natomiast wciąż niewiele wiadomo. Podobno będzie to thriller skoncentrowanym wokół sekretnej wojny między dwoma frakcjami. Jedna z nich dążyć ma do przyszłości świata pełnego kontroli i manipulacji, druga – walczy o zachowanie wolności. Cały serial podąża za swoimi bohaterami na tle kluczowych wydarzeń historycznych, w trakcie których toczą walkę o kształtowanie dalszych losów ludzkości i świata.
Choć punktem wyjścia dla serialu będzie cykl gier Ubisoftu, to wydaje się, że netfliksowy "Assassin's Creed
" zaproponuje nową historię osadzoną w tym świecie, zamiast adaptować na potrzeby małego ekranu fabułę którejś z gier.
