Newsy Seriale Zdobywca Emmy reżyserem "Assassin's Creed"
Zdobywca Emmy reżyserem "Assassin's Creed"

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, Netflix przygotowuje serial fantasy "Assassin's Creed". Teraz poznaliśmy nazwisko reżysera projektu.

Chciał otworzyć restaurację, a został reżyserem "Assassin's Creed"



Serialowy "Assassin's Creed" ma już showrunnerów, którymi są Roberto Patino i David Wiener. Ten pierwszy pracował m.in. przy serialu "Westworld", ten drugi związany był chociażby z serialem "Halo". Teraz dołączył do nich Szwed Johan Renck.

Renck oczywiście najlepiej znany jest z serialu "Czarnobyl", za który dostał Emmy. Po jego sukcesie filmowiec planował przejść na artystyczną emeryturę i otworzyć restaurację. Jednak nie udało mu się uwolnić od X Muzy i w efekcie był dostępny, kiedy Netflix zwrócił się do niego z tym projektem.

Serial ma już także swoje gwiazdy. W głównych rolach wystąpią Toby Wallace i Lola Petticrew. Na planie partnerować będą im Zachary Hart i Laura Marcus.

O fabule serialu natomiast wciąż niewiele wiadomo. Podobno będzie to thriller skoncentrowanym wokół sekretnej wojny między dwoma frakcjami. Jedna z nich dążyć ma do przyszłości świata pełnego kontroli i manipulacji, druga – walczy o zachowanie wolności. Cały serial podąża za swoimi bohaterami na tle kluczowych wydarzeń historycznych, w trakcie których toczą walkę o kształtowanie dalszych losów ludzkości i świata. 

Choć punktem wyjścia dla serialu będzie cykl gier Ubisoftu, to wydaje się, że netfliksowy "Assassin's Creed" zaproponuje nową historię osadzoną w tym świecie, zamiast adaptować na potrzeby małego ekranu fabułę którejś z gier.

Zwiastun najnowszej gry cyklu - "Assassin's Creed: Shadows"




