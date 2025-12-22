Disney opóźnia premierę nowego filmu SF Ridleya Scotta

Disney i 20th Century Studios ogłosiły, że przekładają premierę nowego filmu Ridleya Scotta pt. "Gwiazdozbiór Psa". Dreszczowiec science fiction, który pierwotnie miał trafić na ekrany 27 marca, zadebiutuje w kinach 28 sierpnia 2026 roku.
"Gwiazdozbiór Psa": o filmie
Oparty książce Petera Hellera, nakręcony w zaledwie 34 dni film opowiada historię pilota Higa. Bohater przeżył epidemię grypy, która wytrzebiła niemal całą ludzką populację. Nie żyją jego żona i przyjaciele, a on sam mieszka w hangarze na małym opuszczonym lotnisku wraz ze swoim psem i jedynym sąsiadem – mizantropem nie rozstającym się z bronią. W swojej Cessnie 182 z 1956 roku Hig zabezpiecza strefę ochronną lotniska, a od czasu do czasu wymyka się w góry, by łowić ryby i udawać przed samym sobą, że wszystko jest jak dawniej. Ale kiedy w pokładowym radiu natrafia na transmisję z innego lotniska, budzi się tkwiąca w nim głęboko nadzieja, że gdzieś istnieje inne, lepsze życie, podobne do tego, które utracił. Ryzykując wszystko, Hig wyrusza na wyprawę tam, skąd nie będzie już mógł powrócić, nie tankując: kieruje się do źródła zaszumionego sygnału radiowego. To, co go czeka, i z czym musi się zmierzyć, jest i lepsze, i gorsze od czegokolwiek, czego mógł się spodziewać.
Getty Images © Stephane Cardinale - Corbis
W obsadzie "Gwiazdozbioru Psa
" znaleźli się Jacob Elordi
, Josh Brolin
, Guy Pearce
, Margaret Qualley
oraz Benedict Wong
. Scenariusz napisał Mark L. Smith
("Zjawa
").
Starą datę premiery filmu przejął dreszczowiec studia Searchlight "Zabawa w pochowanego 2
". Premiera dzieła Matta Bettinelliego-Olpina
i Tylera Gilletta
została przyspieszona o dwa tygodnie. Pierwotnie miało ono bowiem zadebiutować w kinach 10 kwietnia.
Disney zapowiedział również, iż przyspiesza premierę nowej produkcji Pixar pt. "Gatto
". Data debiutu animacji została przesunięta z 18 czerwca na 5 marca 2027.
Zwiastun filmu "Zabawa w pochowanego 2"