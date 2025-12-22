Newsy Filmy Disney opóźnia premierę nowego filmu SF Ridleya Scotta
źródło: Getty Images
autor: Borja B. Hojas
Disney i 20th Century Studios ogłosiły, że przekładają premierę nowego filmu Ridleya Scotta pt. "Gwiazdozbiór Psa". Dreszczowiec science fiction, który pierwotnie miał trafić na ekrany 27 marca, zadebiutuje w kinach 28 sierpnia 2026 roku.  

"Gwiazdozbiór Psa": o filmie



Oparty książce Petera Hellera, nakręcony w zaledwie 34 dni film opowiada historię pilota Higa. Bohater przeżył epidemię grypy, która wytrzebiła niemal całą ludzką populację. Nie żyją jego żona i przyjaciele, a on sam mieszka w hangarze na małym opuszczonym lotnisku wraz ze swoim psem i jedynym sąsiadem – mizantropem nie rozstającym się z bronią. W swojej Cessnie 182 z 1956 roku Hig zabezpiecza strefę ochronną lotniska, a od czasu do czasu wymyka się w góry, by łowić ryby i udawać przed samym sobą, że wszystko jest jak dawniej. Ale kiedy w pokładowym radiu natrafia na transmisję z innego lotniska, budzi się tkwiąca w nim głęboko nadzieja, że gdzieś istnieje inne, lepsze życie, podobne do tego, które utracił. Ryzykując wszystko, Hig wyrusza na wyprawę tam, skąd nie będzie już mógł powrócić, nie tankując: kieruje się do źródła zaszumionego sygnału radiowego. To, co go czeka, i z czym musi się zmierzyć, jest i lepsze, i gorsze od czegokolwiek, czego mógł się spodziewać.

GettyImages-2188788854.jpg Getty Images © Stephane Cardinale - Corbis


W obsadzie "Gwiazdozbioru Psa" znaleźli się Jacob Elordi, Josh Brolin, Guy Pearce, Margaret Qualley oraz Benedict Wong. Scenariusz napisał Mark L. Smith ("Zjawa").

Starą datę premiery filmu przejął dreszczowiec studia Searchlight "Zabawa w pochowanego 2". Premiera dzieła Matta Bettinelliego-Olpina i Tylera Gilletta została przyspieszona o dwa tygodnie. Pierwotnie miało ono bowiem zadebiutować w kinach 10 kwietnia. 

Disney zapowiedział również, iż przyspiesza premierę nowej produkcji Pixar pt. "Gatto". Data debiutu animacji została przesunięta z 18 czerwca na 5 marca 2027. 

Zwiastun filmu "Zabawa w pochowanego 2"



