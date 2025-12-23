Newsy Seriale To z nim zmierzy się Percy Jackson w 3. sezonie. Holt McCallany jako Atlas
źródło: Getty Images
autor: Jamie McCarthy
Na Disney+ możecie aktualnie oglądać drugi sezon serialu "Percy Jackson i bogowie olimpijscy". Tymczasem w Vancouver trwają prace nad nowymi odcinkami. Właśnie dowiedzieliśmy się, kto dołączył do obsady.

Kogo zobaczymy w 3. sezonie "Percy'ego Jacksona..."?


Trzeci sezon "Percy'ego Jacksona…" ma być adaptacją "Klątwy tytana". Holtowi McCallany'emu przypadła rola głównego antagonisty – Atlasa. Legendarny tytan, który dźwiga na swoich barkach niebo, zostaje uwolniony od swojego brzemienia. W planach ma krwawy odwet. Jak podaje Deadline, bohater ma pojawić się w sześciu odcinkach.

Do obsady dołączą też David Costabile, który wcieli się w Doktora Thorna – despotycznego dyrektora akademii wojskowej – oraz Jesse L. Martin, któremu przypadła rola Fredericka Chase'a – roztargnionego, acz błyskotliwego historyka wojskowości, któremu Atena powierzyła opiekę na swoją córką Annabeth.

david-costabile-percy-jackson-3-sezon-disney-vod-co-obejrzec.jpg Getty Images © Michael Loccisano
David Costabile
Jesse L. Martin

W obsadzie znaleźli się też Levi Chrisopulos i Olive Abercrombie (jako potomkowie Hadesa – Nico i Bianca di Angelo), Dafne Keen jako Artemida oraz Saara Chaudry jako Zoë Nightshade.

Kim jest Holt McCallany?


Holt McCallany to amerykański aktor najlepiej znany z roli agenta Billa Tencha w serialu "Mindhunter". Z Davidem Fincherem współpracował też przy filmach "Obcy 3" i "Podziemny krąg". W jego filmografii znajdziemy też takie filmy jak "Peacemaker", "Jack Reacher: Nigdy nie wracaj", "Skazany", a ostatnio m.in. "Jeden gniewny człowiek", "Zaułek koszmarów", "Lodowy szlak", "Bracia ze stali" czy "Mission: Impossible – The Final Reckoning".

Zobacz zwiastun 2. sezonu "Percy'ego Jacksona…"


Przypominamy zwiastun drugiego sezonu "Percy'ego Jacksona i bogów olimpijskich". Finałowy odcinek zostanie wyemitowany 21 stycznia. 

