To z nim zmierzy się Percy Jackson w 3. sezonie. Holt McCallany jako Atlas

Na Disney+ możecie aktualnie oglądać drugi sezon serialu "Percy Jackson i bogowie olimpijscy". Tymczasem w Vancouver trwają prace nad nowymi odcinkami. Właśnie dowiedzieliśmy się, kto dołączył do obsady.
Kogo zobaczymy w 3. sezonie "Percy'ego Jacksona..."?
Trzeci sezon "Percy'ego Jacksona…
" ma być adaptacją "Klątwy tytana". Holtowi McCallany'emu
przypadła rola głównego antagonisty – Atlasa. Legendarny tytan, który dźwiga na swoich barkach niebo, zostaje uwolniony od swojego brzemienia. W planach ma krwawy odwet. Jak podaje Deadline, bohater ma pojawić się w sześciu odcinkach.
Do obsady dołączą też David Costabile
, który wcieli się w Doktora Thorna – despotycznego dyrektora akademii wojskowej – oraz Jesse L. Martin
, któremu przypadła rola Fredericka Chase'a – roztargnionego, acz błyskotliwego historyka wojskowości, któremu Atena powierzyła opiekę na swoją córką Annabeth.
Getty Images © Michael Loccisano
David Costabile
Jesse L. Martin
W obsadzie znaleźli się też Levi Chrisopulos
i Olive Abercrombie
(jako potomkowie Hadesa – Nico i Bianca di Angelo), Dafne Keen
jako Artemida oraz Saara Chaudry
jako Zoë Nightshade.
Kim jest Holt McCallany?Holt McCallany
to amerykański aktor najlepiej znany z roli agenta Billa Tencha w serialu "Mindhunter
". Z Davidem Fincherem
współpracował też przy filmach "Obcy 3
" i "Podziemny krąg
". W jego filmografii znajdziemy też takie filmy jak "Peacemaker
", "Jack Reacher: Nigdy nie wracaj
", "Skazany
", a ostatnio m.in. "Jeden gniewny człowiek
", "Zaułek koszmarów
", "Lodowy szlak
", "Bracia ze stali
" czy "Mission: Impossible – The Final Reckoning
".
Zobacz zwiastun 2. sezonu "Percy'ego Jacksona…"
Przypominamy zwiastun drugiego sezonu "Percy'ego Jacksona i bogów olimpijskich
". Finałowy odcinek zostanie wyemitowany 21 stycznia.