Spędź Święta pełne filmów, seriali i telewizyjnej rozrywki

Święta to czas, kiedy warto zwolnić i po prostu być razem. Otul się kocem, zaparz gorącą herbatę i włącz bajkę, przy której zbierze się cała rodzina. Z GONET.TV telewizor zamieni się w domowe kino, a Ty w kilka chwil wybierzesz z tysięcy filmów i seriali dokładnie to, na co masz ochotę. Oglądaj na telewizorze, telefonie, tablecie lub komputerze, w domu i w podróży. Bez czekania, bez zobowiązań i w dowolnym miejscu w całej Unii Europejskiej.
Dom pachnący Świętami i bajkami
Za oknem prószy śnieg, w domu migocze choinka, a z kuchni unosi się zapach świątecznych wypieków. W takiej atmosferze najpiękniej jest zwolnić i włączyć wspólną bajkę. Z GONET.TV telewizor zamieni się w rodzinne kino, w którym w jednym miejscu czekają tysiące filmów, seriali i programów dla dzieci. W każdej chwili możesz zatrzymać, przewinąć albo zacząć od nowa i cieszyć się świątecznymi momentami bez pośpiechu, dokładnie tak, jak lubisz. Każdy znajdzie coś dla siebie, a nikt nie musi już czekać na konkretną godzinę w ramówce.
Rozrywka, która podróżuje z tobą
W Święta często jedziemy do rodziny, na wieś albo w góry, za śniegiem. Dobra wiadomość jest taka, że GONET.TV możesz zabrać ze sobą wszędzie. Wystarczy dostęp do internetu, a te same programy, które oglądasz w domu na telewizorze, masz też w podróży. Na telefonie, tablecie i laptopie. Usługa działa w całej Unii Europejskiej, więc ulubione świąteczne bajki, rodzinne filmy czy wieczorne wiadomości zawsze masz pod ręką, gdziekolwiek jesteś.
Wszystkie świąteczne klasyki w jednym miejscu
Niezależnie od tego, czy lubisz klasyczne bajki, rodzinne komedie, romantyczne filmy czy odświętne koncerty, w GONET.TV zawsze znajdziesz coś dla siebie. Bogata biblioteka wideo oferuje tysiące tytułów bez dodatkowych opłat, a wygodne filtrowanie pozwoli w kilka chwil wybrać idealny seans nawet w wigilijny wieczór. Do tego masz dostęp do 143 kanałów TV, które możesz oglądać nawet do 30 dni wstecz. Nie ominie Cię żadna świąteczna klasyka ani transmisje sportowe, które lecą akurat wtedy, gdy dekorujesz choinkę albo siedzisz z rodziną przy kolacji.
Bajki dla dzieci, spokój dla rodziców
Święta to dla dzieci czas magii i bajek. Dzięki profilowi dziecięcemu w GONET.TV najmłodsi dostają bezpieczne treści przygotowane specjalnie dla nich. Ulubione seriale, wieczorynki i kanały z bajkami znajdziesz przejrzyście w jednym miejscu. A jeśli akurat nie ma Was w domu, to żaden problem. Programy możesz nagrywać bez ograniczeń i oglądać wtedy, kiedy masz na to czas.
Magiczna rozrywka na 7 dni za 1 zł
Świąteczny czas to idealna okazja, żeby przekonać się, jak wygodnie jest mieć filmy, seriale i kanały TV w jednym miejscu, bez zbędnych zmartwień. GONET.TV możesz wypróbować przez 7 dni za jedyne 1 zł. Bez zobowiązań, z oglądaniem kiedy chcesz i gdzie chcesz oraz ze wsparciem na terenie całej Unii Europejskiej. Nic dziwnego, że usługę polubiło już ponad 130 000 widzów. Zaplanuj spokojne Święta na www.gonet.tv/pl
.
Dodatkowa wskazówka
Wciąż zastanawiasz się, co w tym roku sprawi radość pod choinką? Podaruj prezent, który nie wyląduje w szufladzie. GONET.TV to świetny wybór, który będzie cieszyć jeszcze długo po wigilijnej kolacji. Voucher prezentowy z możliwością dodania dedykacji zamówisz łatwo na www.gonet.tv/pl/prezent/
.
Informacja sponsorowana