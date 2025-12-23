Utwory Mozarta, Dickensa i Bacha na Święta od Arte.tv

Na zakończenie roku platforma streamingowa ARTE.tv przygotowała specjalną kolekcję "Magia Świąt" , która wprawi polskich widzów w wyjątkowy nastrój i pozwoli zobaczyć ponadczasowe utwory wielkich mistrzów. Znajdują się tam klasyczne dzieła w wybitnych realizacjach, które łączą piękno muzyki klasycznej z siłą tańca. Od monumentalnego "Requiem" Mozarta w murach Sagrady Famílii, przez baletową adaptację "Opowieści wigilijnej" Charlesa Dickensa, aż po nowatorską choreografię "Pasja" Jana Sebastiana Bacha. Trzy różne języki sztuki łączące uniwersalne motywy życia i śmierci oraz kunszt wykonania, pokazują, że wielkie wartości potrafią wybrzmieć w każdej formie. NIEDOKOŃCZONE ARCYDZIEŁA – MOZART W SAGRADZIE FAMÍLII
Nieprzypadkowo "Requiem d-moll" Mozarta
wybrzmiewa w Sagradzie Famílii - jednej z najbardziej symbolicznych, a zarazem wciąż niedokończonych budowli Europy. Bazylika Antoniego Gaudíego jest budowana od 1882 roku, a wszystko wskazuje na to, że jej zasadnicza bryła zostanie ukończona w 2026 roku – dokładnie w setną rocznicę śmierci architekta. Choć prace wykończeniowe potrwają jeszcze dłużej, sama świątynia pozostaje dziś znakiem cierpliwości, wiary i pracy rozpisanej na pokolenia. Podobny los spotkał "Requiem" Mozarta
– utwór, którego kompozytor nie zdążył ukończyć. Ostatnie nuty zapisane jego ręką przypadają na fragment Lacrimosa, a dzieło dokończyli po jego śmierci Joseph Eybler i Franz Xaver Süssmayr. Mozart
zmarł młodo, w wieku 35 lat, ale pozostawił po sobie po sobie ponad 600 kompozycji. Teraz jego niedokończone dzieło w symbolicznej przestrzeni zostało odtworzone pod batutą Giovanniego Antoniniego, z udziałem Orkiestry i Chóru Gran Teatre del Liceu. Muzyka Mozarta
rozbrzmiewa w przestrzeni, która sama jest opowieścią o przekraczaniu ludzkiego czasu. ŚWIĘTA JAKO MOMENT PRZEMIANY – "OPOWIEŚĆ WIGILIJNA" - BALET BOŻONARODZENIOWY
Historia Ebenezera Scrooge’a to dziś jeden z najbardziej rozpoznawalnych świątecznych archetypów. Nie każdy wie jednak, że Charles Dickens
napisał "Opowieść wigilijną" w zaledwie sześć tygodni, częściowo pod presją własnych problemów finansowych. Pierwszy nakład - 6000 egzemplarzy - wyprzedał się w ciągu jednego świątecznego tygodnia 1843 roku. Utwór ten był czymś więcej niż moralitetem. Dickens
, który jako dwunastolatek był zmuszony do pracy w fabryce po tym, jak jego ojciec został osadzony w więzieniu za długi, chciał pokazać skrajną biedę i zjawisko wykorzystywania dzieci w wiktoriańskiej Anglii. To właśnie ta książka pomogła przywrócić Bożemu Narodzeniu wymiar rodzinny i społeczny - święta jako czasu empatii, a nie tylko religijnego obowiązku. Choreograf David Bintley i kompozytorka Sally Beamish zaadaptowali tę świąteczną opowieść na scenę baletową, a wykonanie Fińskiej Opery Państwowej, wydobywa z niej uniwersalne przesłanie o istocie dobra i zła poprzez konfrontację z przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. To opowieść o przemianie, która niemal dwieście lat po premierze wciąż działa z tą samą siłą. PASJA, RYTUAŁ, WSPÓLNOTA - BACH W CHOREOGRAFII SASHY WALTZ
"Pasja według św. Jana" Jana Sebastiana Bacha
powstała w 1724 roku i była pierwszą z dwóch zachowanych w całości pasji kompozytora. Bach
stworzył ją jako kantor kościoła św. Tomasza w Lipsku, a przed kolejnym wykonaniem w 1727 roku gruntownie ją przerobił - wersja ta funkcjonuje do dziś. Jeden z najbardziej znanych kompozytorów na świecie był za życia niedoceniany, a nawet miał opinię "ordynarnego prostaka", ponieważ lubił hulanki, alkohol, wdawał się w awantury, a swoje opinie wypowiadał nie dbając o konwenanse epoki. Jego muzyka, pełna matematycznych struktur, oparta na kontrapunktach i fugach w epoce Baroku uważana była za trudną, anachroniczną i przestarzałą w porównaniu do lekkiego modnego wówczas stylu komponowania. Na nowo została odkryta dopiero w XIX wieku. Interpretacja Sashy Waltz
ujmuje dzieło Bacha
jako doświadczenie cielesne. Ruch tancerzy, brzmienie chóru oraz surowa forma kompozycji Bacha splatają się w intensywny rytuał, który przywraca pasji jej pierwotny sens: wspólne przeżywanie opowieści o cierpieniu, śmierci i nadziei.
Te trzy realizacje łączy coś więcej niż świąteczny kontekst – są to historie, które nabierają szczególnego znaczenia, gdy rok dobiega końca. Poza wymienionymi dziełami, kolekcja "Magia Świąt" oferuje wiele innych materiałów – od baśni w formie baletu, przez klasyki operowe, aż do pop-rockowych koncertów – dając widzom szansę odkrywania bożonarodzeniowych tematów w różnych odsłonach. Wszystkie utwory w kolekcji są dostępne bezpłatnie na ARTE.tv, bez konieczności rejestracji i subskrypcji. O ARTE.tv
ARTE.tv to bezpłatny kulturalny kanał VOD współfinansowany ze środków unijnych, który powstał z inicjatywy publicznego, niekomercyjnego, francusko-niemieckiego kanału kulturalnego ARTE, istniejącego na rynku już od 30 lat. ARTE.tv ma na celu dotarcie do jak najszerszego grona Europejczyków poprzez udostępnianie wysokiej jakości programów w językach ojczystych odbiorców. Programy ARTE są dostępne w Internecie bezpłatnie w kilku wersjach językowych: francuskiej, niemieckiej, angielskiej, hiszpańskiej, polskiej i włoskiej.
Bezpłatna oferta cyfrowa ARTE.tv obejmuje najciekawsze programy z ramówki ARTE - filmy fabularne i dokumentalne, reportaże śledcze, magazyny poświęcone aktualnym zagadnieniom społecznym, polityce, historii, podróżom, technologii, kulturze i popkulturze i sztuce.
Oferta obfituje także w relacje z różnorodnych występów scenicznych: spektakli operowych, baletowych, teatralnych oraz koncertów pełnego przekroju gatunków muzycznych. Programy ARTE.tv można oglądać bezpłatnie na www.arte.tv/pl, na urządzeniach mobilnych, a także na smart TV i na kanale na YouTubie.
