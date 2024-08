Kolejni turyści zginą w Australii. Będzie trzeci "Wolf Creek"

John Jarratt znów zapoluje na amerykańskich turystów

"Wolf Creek" australijski horror, który podbił świat

Zwiastun filmu "Wolf Creek"

Jak łatwo domyślić się po tytule, trzeci film z cyklu " Wolf Creek " będzie. W roli psychopatycznego jankesofoba ponownie wystąpiZa reżyserię filmu odpowiadać będzie. Zna on serię doskonale, był bowiem montażystą przy. Autor dwóch dotychczasowych filmówtym razem zadowoli się jedyni funkcją producenta. Za scenariusz odpowiadać będziePierwszy " Wolf Creek " miał swoją premierę w 2005 roku. Film kosztowałi niespodziewanie okazał się globalnym hitem zarabiając. W 2013 roku powstał sequel, a w 2016 roku serial.ofiaramipadnie rodzina amerykańskich turystów. Rodzice poświęcą się, by uratować dwójkę swoich dzieci. Mick jednak zamierza i je upolować. Czy Zooomerom uda się pokonać psychopatę?W obsadzie obok Jarratta jest już(" To: rozdział 2 "). Aktualnie trwają poszukiwania odtwórców ról nastolatków.